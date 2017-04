Le président chinois Xi Jinping a plaidé pour une solution pacifique de la crise autour du programme nucléaire nord-coréen, lors d'un entretien téléphonique mercredi avec son homologue américain Donald Trump en pleine montée de la tension avec Pyongyang, a rapporté la télévision nationale chinoise.

Lors de cet entretien, "Xi Jinping a souligné que la Chine (...) plaide pour apporter une solution au problème par la voie pacifique", a indiqué la chaîne CCTV sur son site internet, alors que le président Trump s'est dit prêt mardi à "résoudre le problème" nord-coréen sans la Chine.Le président chinois, qui a été reçu la semaine dernière par son homologue dans sa résidence de Floride pour le premier sommet sino-américain de l'ère Trump, a insisté par téléphone sur "le maintien de la paix et de la stabilité" dans la péninsule coréenne. Il s'est dit prêt à "maintenir la communication et la coordination" avec les Etats-Unis dans ce dossier, selon CCTV.Washington a annoncé samedi que le porte-avions USS Carl Vinson et son escorte faisaient route vers la péninsule coréenne, alors qu'ils devaient initialement faire escale en Australie. En réponse, la Corée du Nord s'est dite "prête à réagir, quel que soit le type de guerre voulu par les Etats-Unis".Le président américain a agité de nouvelles menaces mardi envers le régime de Kim Jong-Un."La Corée du Nord cherche des ennuis. Si la Chine décide d'aider, ça serait formidable. Sinon, nous résoudrons le problème sans eux! USA", a écrit mardi Donald Trump sur Twitter, en référence aux programmes nucléaire et balistique nord-coréens bannis par l'ONU.Donald Trump a en outre semblé lier les négociations commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales à la question nord-coréenne: "J'ai expliqué au président chinois qu'un accord commercial avec les Etats-Unis serait bien meilleur (pour les Chinois) s'ils résolvent le problème nord-coréen!"Annoncé dans la foulée de la frappe punitive américaine en Syrie, l'envoi d'un porte-avions américain près des côtes nord-coréennes a été largement interprété comme une démonstration de force de l'administration Trump.A propos de la Syrie, Xi Jinping a également plaidé pour "une solution politique" auprès de son homologue américain, tout en jugeant "inacceptable" le recours aux armes chimiques."Il est très important que le Conseil de sécurité de l'ONU maintienne sa solidarité" sur le dossier syrien, a-t-il dit.Donald Trump avait annoncé jeudi des frappes contre le régime syrien, accusé d'avoir utilisé des armes chimiques, alors que le président chinois se trouvait en sommet avec lui.La Chine s'est traditionnellement alignée sur les positions russes dans le dossier syrien.