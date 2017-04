Le défenseur espagnol Marc Bartra, blessé dans l'attaque du bus de Dortmund, a été remplacé par Sven Bender en charnière centrale pour le quart de finale de Ligue des champions contre Monaco, décalé à mercredi.

Monaco est privé de son latéral gauche Benjamin Mendy, pas assez remis d'une blessure à la hanche, et relayé par l'Italien Andrea Raggi.Bender partage l'axe avec le Grec Sokratis Papastathopoulos, à la place de Marc Bartra, qui a été opéré d'une fracture du poignet et a posté une photo de lui-même assurant: "Je vais beaucoup mieux".Dortmund est aussi privé de son leader offensif Mario Goetze, qui ne rejouera plus cette saison.Côté monégasque, l'absence de Mendy prive l'ASM de ses deux arrières internationaux, puisque Djibril Sidibé, opéré de l'appendicite, était déjà forfait.Toute la ligne défensive est appauvrie puisque le plus gros récupérateur de l'équipe, Tiémoué Bakayoko, est suspendu.A surveiller enfin le duel entre les deux jeunes et virevoltants attaquants français, Ousmane Dembélé (19 ans), sur le côté droit de Dortmund, et Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque de Monaco avec le Colombien Radamel Falcao.Les équipes:Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bender, Schmelzer - Weigl, Ginter - Dembélé, Kagawa, Guerreiro - AubameyangEntraîneur: Thomas Tuchel (GER)Monaco: Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Raggi - Silva, Moutinho, Fabinho, Lemar - Falcao (cap), MbappéEntraîneur: Leonardo Jardim (POR)