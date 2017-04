Soirée gâchée à Dortmund mardi avec le report de la rencontre Borussia-Monaco à mercredi à la suite de trois explosions qui ont touché le bus de Dortmund, blessant le défenseur Marc Bartra, tandis que dans le même temps, la Juventus Turin a écrasé Barcelone 3-0 en quart de finale de la Ligue des champions.

Le bus de Dortmund avait pris la route du stade pour l'une des affiches les plus alléchantes de ce quart de finale lorsque trois explosions successives ont atteint le véhicule au niveau des fenêtres.Marc Bartra a reçu des éclats de verre à la main et au bras et a dû être conduit à l'hôpital. Rapidement, la décision de ne pas jouer le match a été prise. Dès 20h30 (18h30 GMT), le BVB annonçait le report de la rencontre à mercredi 18h45 (16h45 GMT)."J'espère que l'équipe sera, dans une certaine mesure, en état de se présenter demain pour un match de compétition, a souhaité Hans Joachim Watzke, le directeur général du Borussia. Dans une telle situation de crise, tous les supporters du Borussia se serrent les coudent."A Turin, où la rencontre a bien eu lieu, on a parfois eu l'impression d'assister à un remake du match aller entre le Paris SG et le Barça en 8e de finale de la C1 en février.Bilan: 3-0 pour la Vieille Dame, une maîtrise et une domination insolente concrétisée par deux buts de Paulo Dybala (7e, 22e) et un de Giorgio Chiellini (55e). Gianluigi Buffon a fait le reste sur les quelques occasions Blaugrana pour préserver sa cage inviolée.Si le Barça espère rééditer son exploit réalisé au tour précédent face au Paris SG (victoire 6-1 après une défaite 4-0 au Parc des Princes), autant dire que cela s'annonce compliqué. Surtout face à une défense italienne aussi expérimentée et roublarde que celle composée de Buffon, Chiellini et Bonucci.Mercredi, le Bayern Munich accueillera le Real Madrid, tenant du trophée, alors que l'Atletico recevra les champions d'Angleterre Leicester. Dans l'après-midi, joueurs et spectateurs retourneront au stade de Dortmund pour suivre le match Borussia-Monaco.