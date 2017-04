Le projet de résolution présenté par la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU et demandant la coopération du régime syrien dans une enquête sur l'attaque chimique présumée, est "inacceptable" en l'état, a estimé mercredi la diplomatie russe. "En l'état, ce projet est pour nous inacceptable et nous n'allons pas voter en sa faveur, bien sûr. Nous allons voter contre si nos partenaires n'écoutent pas nos appels", a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Guennadi Gatilov, cité par l'agence de presse Interfax, alors que le vote du Conseil de sécurité de l'ONU est prévu à 23H00 GMT (heure de La Réunion).

