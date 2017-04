Le nombre de morts sur les routes a connu une hausse de 4,3% en mars, avec 266 personnes tuées, soit onze de plus qu'en mars 2016, a annoncé jeudi la Sécurité routière. A La Réunion, seize personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année, trois piétons, trois conducteurs de cyclos, trois conducteurs de motos et six conducteurs de véhicules légers.

Malgré cette hausse, "le premier trimestre de l'année 2017 affiche une baisse de 3,7%, soit 28 personnes tuées en moins" qu'à la même période l'an dernier, souligne la Sécurité routière dans un communiqué.

Au total, 726 personnes ont trouvé la mort sur les routes sur les trois premiers mois de 2017, contre 754 l'an dernier. "Cette baisse concerne l'ensemble des usagers à l'exception des motocyclistes", souligne la Sécurité routière.

Quatre régions ont toutefois vu le nombre de morts sur leurs routes augmenter au premier trimestre: l'Ile-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire et Provence-Alpes-côte-d'Azur.

Sur les douze derniers mois, le nombre de morts est en recul de 1,7% (3.441 tués) au niveau national, ajoute le communiqué, qui appelle "à la plus grande prudence et au respect scrupuleux des consignes de sécurité" à la veille du chassé-croisé du weekend pascal.

Comparé à mars 2016, tous les indicateurs sont en hausse pour mars 2017, notamment le nombre d'accidents (4.932, +12,7%), le nombre de blessés (2.279, +20,2%).



AFP