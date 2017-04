Le général Brunot Dogbo Blé, ancien chef de la Garde Républicaine, a été condamné jeudi à 18 ans de prison par la Cour d'Assises dans l'affaire des "Disparus du Novotel" d'Abidjan, 4 personnes, dont 2 Français, enlevées et tuées en 2011.

Le commissaire Osée Loguey, présenté par l'accusation comme celui ayant achevé l'un des deux Français enlevés, a écopé de 20 ans de prison. Les deux adjoints du général - les colonels Jean Aby et Leopold Okou Mody - ont eux été condamnés à 18 ans de prison. Deux membres du commando ont respectivement écopé de peines de 10 ans et 6 ans de prison alors que les quatre autres accusés ont été acquittés.Le 4 avril 2011, au plus fort de la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, un commando venu de la présidence ivoirienne, alors aux mains des partisans du président Laurent Gbagbo, avait fait irruption à l'hôtel Novotel d'Abidjan, capitale économique en proie aux combats.Il avait emmené son directeur, le Français Stéphane Frantz Di Rippel, son compatriote Yves Lambelin, directeur général de Sifca, le plus grand groupe agro-industriel ivoirien, l'assistant béninois de celui-ci Raoul Adeossi, et le Malaisien Chelliah Pandian, directeur général d'une filiale de Sifca.Selon l'enquête, les quatre hommes ont été conduits au palais présidentiel, torturés et tués. Leurs corps ont ensuite été jetés dans la lagune d'Abidjan. Le corps d'Yves Lambelin est le seul à avoir été formellement identifié. La mort des trois autres victimes a été établie sur la base de témoignages et d'indices.