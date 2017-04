A neuf jours du premier tour de l'élection présidentielle française, la levée d'immunité parlementaire de la candidate d'extrême droite Marine Le Pen demandée par la justice au Parlement européen replace les affaires au coeur d'une campagne à l'issue très incertaine.

La chef du Front national, donnée qualifiée pour le second tour du 7 mai selon les sondages, est visée par une enquête portant sur un système d'emplois fictifs pour rémunérer certains de ses collaborateurs grâce à des fonds publics de l'Union européenne.Mme Le Pen, 48 ans, avait refusé le 10 mars de se rendre à une convocation des juges en vue d'une possible inculpation dans cette affaire, invoquant justement son immunité d'eurodéputée. Cette enquête n'a jusque là pas entamé sa popularité.Interrogée vendredi sur FranceInfo, la candidate a relativisé la demande de levée d'immunité parlementaire des juges : "c'est normal, c'est la procédure tout à fait classique, je ne suis pas étonnée", a-t-elle dit.Son avocat Rodolphe Bosselut s'en est en revanche "étonné" auprès de l'AFP, "puisqu'il y avait l'engagement pris par Marine Le Pen de se présenter devant les juges après les législatives (en juin), sous réserve des résultats de l'élection présidentielle".Fait inédit en France, cette campagne présidentielle est depuis des mois marquée par les affaires qui ont relegué au second plan les débats. Le candidat conservateur de droite François Fillon a ainsi été inculpé en mars, notamment pour détournement de fonds, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs accordés à sa famille.Depuis les révélations sur ces soupçons d'emplois fictifs, M. Fillon a perdu son statut de favori pour succéder à François Hollande.Les sondages actuels placent dans un mouchoir de poche quatre candidats: d'abord Marine Le Pen au coude à coude avec Emmanuel Macron, puis leurs deux poursuivants, François Fillon et le tribun de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, en pleine ascension.- Plusieurs mois de délai -La demande de levée d'immunité de Mme Le Pen, envoyée fin mars, ne devrait pas aboutir avant plusieurs mois, en raison d'un long parcours procédural et des délais de traitement au sein du Parlement européen: en 2016, l'examen de la quinzaine de demandes du même ordre reçues avait pris entre quatre et huit mois.Contrairement à un justiciable ordinaire, les juges d'instruction n'ont pas la possibilité de contraindre la députée européenne à se présenter devant eux. Pour toute mesure de coercition, ils doivent d'abord obtenir la levée de son immunité.Ce statut singulier a valu à Mme Le Pen une violente attaque de l'un des onze candidats à la présidentielle. Philippe Poutou, du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), a ainsi dénoncé lors d'un débat télévisé l'hypocrisie d'une candidate se disant anti-système mais n'hésitant pas à utiliser les armes du dit système pour refuser de se soumettre à la justice."Quand on est convoqués par la police, nous n'avons pas d'immunité ouvrière, on y va!", avait lancé le candidat, laissant Mme Le Pen sans voix.Les déboires judiciaires de Mme Le Pen ont cependant suscité moins d'écho que ceux de François Fillon, dont les péripéties judiciaires ont rythmé la campagne depuis fin janvier.Dans la dernière ligne droite, à un peu plus d'une semaine du premier tour dimanche 23 avril, les candidats redoublent d'efforts pour faire la différence, d'autant que le nombre d'indécis reste très élevé - un Français sur trois environ n'a pas encore décidé pour qui voter - et que, selon une enquête Ifop, seuls 68% des inscrits se disent certains d'aller voter.Le dernier week-end de campagne sera ainsi marqué par des rassemblements de grande ampleur destinés à marquer les esprits: Emmanuel Macron doit réunir ses soutiens dans une grande salle à Paris, tandis que Mme Le Pen tiendra un meeting dans une autre grande salle.