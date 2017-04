Sa meilleure saison depuis 1975-76: l'OGC Nice va finir sur le podium de l'élite pour la première fois en plus de quarante ans, après sa victoire samedi contre Nancy (3-1) lors de la 33e journée de Ligue 1.

Cette 21e victoire de la saison assure aux Aiglons 19 points d'avance sur le 4e Lyon qui ne peut plus les rejoindre mathématiquement. Nice disputera bien le 3e tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions, au moins.

La bande de Lucien Favre a non seulement explosé le meilleur total jamais réalisé par le Gym depuis la victoire à trois points (73 contre 64 en 2012-13), elle vient de rejoindre dans l'histoire les "milliardaires de la Côte", le surnom de l'équipe qui avait terminé deuxième en 1976. Le Nice d'aujourd'hui compte moins de célébrités que les Baretelli, Katalinski, Hück, Guillou et consorts d'il y a 41 ans, mais il ne manque vraiment pas d'atouts et encore moins de ressources.

A commencer par Mickaël Le Bihan. L'avant-centre azuréen avait pourtant été privé pendant 17 mois de compétition par des fractures et des complications. Pour sa toute première titularisation de la saison, l'ancien Havrais a fait oublier l'absence des trois meilleurs réalisateurs niçois (Balotelli suspendu, Plea et Cyprien opérés).

Sur sa première frappe cadrée, celui qui avait déjà inscrit un doublé face à Montpellier (2-1) lors sa toute première apparition en février, égalisait sur une passe dans l'axe de Younes Belhanda qui s'était arraché devant Benoit Pedretti (35).

- Doublé de Seri -

Peu après la reprise, l'international ivoirien Jean Michaël Seri donnait l'avantage au sien en prenant à contre pied Guy Ndy Assembé sur un penalty frappé plein axe suite à une faute de Dia sur Dalbert (51). Le co-meilleur passeur de L1, décidément très en jambes, doublait la mise sur un caviar d'Eysseric (3-1), inscrivant au passage son sixième but de la saison (84).

Pour Nancy, 17e du classement, tout avait pourtant plutôt bien débuté. Comme huit des précédents adversaires du Gym lors des quatorze derniers rendez-vous, les Nancéiens croyaient hisser le pavillon lorsque leur attaquant Maurice Junior Dalé poussait de près au second poteau une remise d'Issiar Dia suite à un pressing gagnant, côté droit, d'Erick Cabaco sur Valentin Eysseric (26).

Mais dès que Nice a commencé à dérouler son jeu de passes, Nancy s'est recroquevillé.

Il faut dire que seul, le leader Monaco, prochain adversaire des Lorrains, a su profiter depuis le début de l'année d'une ouverture du score pour battre des Niçois par moments très généreux mais jamais bien longtemps.

