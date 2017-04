Une force antijihadiste composée de combattants kurdes et arabes soutenus par Washington est arrivée aux portes de Tabqa, ville du nord de la Syrie tenue par le groupe Etat islamique (EI) sur la route de Raqa, rapporte samedi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) "sont désormais à quelques centaines de mètres de Taqba", ville proche du plus grand barrage de Syrie, situé sur l'Euphrate, a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire.Les FDS ont avancé dans la nuit de samedi après avoir chassé les jihadistes d'Iskandariya, banlieue sud-est de Tabqa, et d'Ayed as-Saghir, banlieue sud-ouest."De violents combats se déroulent dans les environs des deux banlieues (...) l'EI essaye de contre-attaquer", a précisé M. Abdel Rahmane.Les FDS sont appuyées par les frappes aériennes de la coalition internationale antijihadistes menée par Washington et des conseillers au sol.Tabqa se trouve à environ 55 km à l'ouest de Raqa, principal bastion de l'EI en Syrie.Début avril, les FDS étaient déjà parvenues à encercler la ville, se positionnant à des kilomètres de Tabqa.La bataille de Tabqa fait partie de l'offensive "Colère de l'Euphrate" lancée en novembre par les FDS pour reprendre la ville de Raqa.