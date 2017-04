Bordeaux a remporté un succès important dans la course à l'Europe en allant gagner à Nantes (0-1) dimanche, pour la 33e journée de Ligue 1.

Avec 52 points, les Girondins consolident leur 5e place, avec 4 unités d'avance sur Marseille et 7 sur Saint-Étienne, alors que les deux clubs s'affrontent dans la soirée de dimanche.De son côté, Nantes, 10e avec 42 points, n'a plus grand chose à craindre ou à espérer de la fin de championnat.Nantes pouvait pourtant encore rêver d'Europe en cas de succès. Sur le papier, le duel entre les deux ambitieux rivaux historiques promettait, mais le résultat a été plutôt médiocre.La faute notamment au manque d'adresse dans les vingt derniers mètres de part et d'autre, comme le montre le faible nombre de tirs cadrés (3 sur 19 tentatives, tous pour les Bordelais).Les trois ou quatre minutes d'interruption de jeu, due à des fumigènes envoyés depuis le virage de la Tribune Loire, après moins d'un quart d'heure de jeu, n'ont pas non plus aidé le match à gagner en rythme.Le principal groupe de supporters de ce virage, la Brigade Loire, a choisi ce moyen pour défier la direction du club, avec laquelle il est en conflit, et qui lui avait interdit tout déploiement de banderole ou de tifo pour ce match.La Tribune Loire qui était sous le coup d'une interdiction de trois matches avec sursis après la tentative d'envahissement de la loge présidentielle contre Toulouse en novembre, au plus fort de la crise sportive sous la direction de René Girard, risque des sanctions sévères, surtout trois jours après les incidents qui ont émaillé Lyon-Besiktas en quart de finale aller de la Ligue Europa.Pour ce qui est du match proprement dit, c'est finalement Bordeaux qui s'est montré le moins maladroit, marquant grâce à Younousse Sankharé, sur un contre initié après une perte de balle d'Abdoulaye Traoré au milieu de terrain. Le tir du milieu de terrain est passé sous Maxime Dupé (0-1, 65e).Les Girondins avaient déjà signé les alertes les plus dangereuses, avec un débordement de Youssouf Sabaly qui avait servi François Kamano en retrait, mais le tir de ce dernier avait été dévié en corner par Koffi Djidji (43e).Sur le coup de pied arrêté, Dupé avait réalisé une magnifique parade réflexe après une tête décroisée de Gaëtan Laborde (44e)Nantes, qui n'a cadré aucun tir et a affiché un taux de passes réussies inférieur à 70%, bien trop faible à ce niveau, n'aura jamais vraiment bousculé son adversaire, malgré un but justement refusé pour hors-jeu à Djidji (18e).Ce succès précieux va permettre à Bordeaux de regarder en toute quiétude ses poursuivants s'affronter en soirée.Pour les Canaris, c'est la mort du rêve européen, mais finir dans la première partie de tableau reste un challenge presque inespéré pour une équipe qui se trouvait à l'agonie cet hiver.Résultats de la 33e journée de la Ligue 1 de football:vendrediAngers - Paris SG 0 - 2samediNice - Nancy 3 - 1Metz - Caen 2 - 2Rennes - Lille 2 - 0Guingamp - Toulouse 2 - 1Montpellier - Lorient 2 - 0Monaco - Dijon 2 - 1dimancheNantes - Bordeaux 0 - 1(17h00) Bastia - Lyon(21h00) Marseille - Saint-Etienne