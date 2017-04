Les joueurs et dirigeants de l'Olympique Lyonnais sont arrivés vers 21h00 à l'aéroport de Bastia, à l'issue d'une fin d'après-midi mouvementée où leur match contre Bastia (33e journée de L1) a été arrêté à la suite d'échauffourées, a constaté un correspondant de l'AFP.

Les joueurs et dirigeants de l'Olympique Lyonnais sont arrivés vers 21h00 à l'aéroport de Bastia, à l'issue d'une fin d'après-midi mouvementée où leur match contre Bastia (33e journée de L1) a été arrêté à la suite d'échauffourées, a constaté un correspondant de l'AFP.

Les joueurs de l'OL patientaient dans l'aéroport avant de monter dans un avion privé, a-t-on appris de source proche du dossier. Cette même source indiquait à l'AFP qu'un "important dispositif de sécurité était déployé à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéroport".Le bus de l'OL a pu quitter l'enceinte du stade Armand-Cesari de Furiani à la suite de l'intervention des gardes mobiles, qui ont dispersé une centaine de supporters massés devant les grilles à l'aide de gaz lacrymogènes.Vers 19h20, les joueurs de l'OL avaient une première fois rallié leur bus avant d'en redescendre, pour rejoindre leur vestiaire cinq minutes plus tard. Des supporters bastiais étaient alors massés devant les grilles du stade, qui s'était peu à peu vidé après l'annonce de l'arrêt de la rencontre.Dans un communiqué, la LFP a condamné "avec la plus grande fermeté les incidents survenus avant la rencontre et à la mi-temps du match SC Bastia - Olympique Lyonnais"."Face au comportement inqualifiable d'une partie des supporters du stade Armand-Césari", la LFP "demande au SC Bastia de prendre toutes les mesures afin de pouvoir procéder aux interdictions de stade envers les individus responsables de ces agissements, et plus généralement toutes les mesures permettant de garantir la sécurité des rencontres disputées dans son stade."La Ligue précise que sa commission de discipline va se saisir du dossier dès jeudi prochain, pour sa prochaine séance.