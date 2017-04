La capitaine emblématique de Chelsea, John Terry, quittera son club de toujours à la fin de saison, a annoncé lundi le club londonien, actuel leader du Championnat d'Angleterre. "John Terry et Chelsea annoncent ensemble aujourd'hui que notre capitaine quittera le club à la fin de la saison", a indiqué le club dans un communiqué.

Le défenseur central, âgé de 36 ans, a accompli toute sa carrière chez les Blues, dont il a porté les couleurs pendant 22 ans, pour plus de 700 matches. Arrivé au club de l'ouest londonien en 1997, Terry a joué son premier match avec les Blues en octobre 1998. A son palmarès figurent une Ligue des champions (2012), quatre titres de champion d'Angleterre (2005, 2006, 2010, 2015), 4 Coupes d'Angleterre (2007, 2009, 2010, 2012) et 3 Coupes de la League (2005, 2007, 2015).

Mais malgré son expérience et sa fidélité, l'ancien international a perdu cette saison son statut de titulaire et n'a disputé que cinq matches en Premier League sous la direction de l'entraîneur italien des Blues, Antonio Conte. "Je prendrai une décision sur mon avenir quand le moment sera le bon, mais pour l'instant mon but est d'aider cette équipe à gagner cette saison", a déclaré Terry dans le communiqué publié en commun avec son club.

"Après 22 ans dans ce grand club de football, il y a tellement de choses à dire et tant de gens à remercier. Des coachs à mes coéquipiers, en passant pas le staff et les fans qui m'ont apporté leur soutien pendant tellement d'années, je ne peux pas vous remercier assez. Dans les prochaines semaines, j'aurai l'occasion d'en reparler", a-t-il précisé.



AFP