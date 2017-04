Le principal parti d'opposition turc a réclamé lundi l'annulation du référendum ayant approuvé la veille une révision constitutionnelle qui renforce les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan, dénonçant des irrégularités.

"Il n'y a qu'une seule décision à prendre (...) C'est l'annulation du scrutin par le Haut-Conseil électoral (YSK)", a déclaré Bülent Tezcan, vice-président du CHP (social-démocrate), cité par l'agence de presse Dogan.Le CHP, ainsi que le parti prokurde HDP, ont vivement critiqué une décision prise par le YSK d'accepter comme valides les bulletins non marqués du sceau officiel des autorités électorales. L'opposition y a vu une manoeuvre rendant possible des fraudes.M. Tezcan a en outre affirmé lundi que de nombreux électeurs n'avaient pas pu voter secrètement et que des opérations de comptage s'étaient déroulées à l'abri des regards."Cette élection qui a suivi le principe de +vote ouvert, comptage secret+ (...) va prendre place dans les pages sombres de l'histoire", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au siège du CHP à Ankara, selon Dogan.Le responsable a indiqué que le CHP déposerait un recours auprès du YSK "une fois que nos préparatifs seront terminés", ajoutant que la Cour constitutionnelle turque, voire la Cour européenne des droits de l'homme, pourrait être saisie.Les Turcs ont approuvé à une courte majorité dimanche une révision constitutionnelle pour remplacer le système parlementaire par un système présidentiel qui doit élargir les prérogatives de M. Erdogan.Pour le gouvernement, cette mesure est indispensable pour assurer la stabilité de la Turquie et lui permettre de faire face aux défis sécuritaires et économiques. Mais l'opposition dénonce une réforme visant à satisfaire les ambitions de M. Erdogan, accusé de dérive autoritaire par ses détracteurs.