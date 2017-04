Le meurtrier présumé d'un vieil homme à Cleveland dans l'Etat américain de l'Ohio, activement recherché après avoir diffusé son assassinat sur Facebook et promis de tuer d'autres personnes, s'est suicidé, a annoncé mardi la police.

Le tueur présumé a été "repéré dans le comté d'Erie" en Pennsylvanie (est). "Après une brève poursuite, (il) s'est suicidé par balle", a affirmé sur Twitter la police de l'Etat de Pennsylvanie.La police recherchait activement dans tout le pays Steve Stephens, 37 ans, suspecté d'avoir tué dimanche Robert Godwin Sr, 74 ans, qu'il ne connaissait pas. Le vieil homme revenait d'un déjeuner de Pâques en famille.Steve Stephens avait enregistré une vidéo de son meurtre et l'avait diffusée le même jour sur Facebook. Il avait aussi déclaré dans une autre vidéo avoir tué 13 personnes et préparer un quatorzième meurtre.La police n'avait cependant recensé à ce stade qu'un seul assassinat qui aurait été perpétré par cet homme.Lors d'une conférence de presse mardi matin, le chef de la police de Cleveland (nord), Calvin Williams, avait à nouveau lancé un appel à "l'aide du public" car "quand les gens sont en fuite comme ça, ils ont besoin d'aide à un moment".Le tueur présumé avait pris la fuite à bord d'une Ford Fusion blanche qui n'avait pas d'équipements électroniques comme un GPS.Les autorités n'excluaient pas qu'il se soit suicidé. "Soit il est mort quelque part soit quelqu'un le cache quelque part dans une maison", avait suggéré à cette conférence de presse Peter Elliot, représentant des forces de police Marshals, chargées notamment de traquer les fugitifs.Les autorités avaient offert 50.000 dollars de récompense à quiconque conduirait à l'arrestation de Steve Stephens, qui avait été placé sur la liste des personnes les plus recherchées aux Etats-Unis.Un des fils de la victime avait pour sa part déclaré sur CNN qu'il lui pardonnait. "Je veux pas que cet homme meurt, je veux qu'il soit présenté à la justice", a déclaré Robby Miller. "La chose que je veux dire c'est que je (lui) pardonne", a-t-il ajouté.Sur la vidéo du meurtre, Steve Stephens sort de son véhicule et demande au vieil homme de répéter le nom d'une personne. Celui-ci s'exécute avant d'amorcer un mouvement de recul pendant que son meurtrier déclare: "elle est la raison pour laquelle cela va vous arriver".Ce meurtre diffusé sur un réseau social rappelle une affaire de double meurtre à Chicago, dont la scène diffusée en direct sur Facebook en février avait choqué l'Amérique.Un garçonnet de deux ans, Lavontay White, se trouvait à l'arrière d'une berline rouge en compagnie d'une tante de 20 ans qui se servait de Facebook Live et d'un homme de 26 ans, quand ce dernier a été la cible d'un règlement de compte.