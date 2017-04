Un Palestinien a lancé sa voiture mercredi contre une station d'autobus, près de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, et blessé un passant avant que des soldats israéliens n'ouvrent le feu et le tuent, a annoncé l'armée.

Le passant, d'une soixantaine d'année, dont la nationalité n'a pas été précisée a été légèrement blessé. Il a été évacué vers un hôpital de Jérusalem, a ajouté l'armée israélienneL'attaque s'est produite près de Gush Etzion, un groupe de colonies israéliennes situées entre Jérusalem et Bethléem. Ce secteur a été le théâtre de plusieurs attaques anti-israéliennes depuis la fin 2015.Une vague de violences entre Israéliens et Palestiniens, qui a débuté à l'automne 2015, a coûté la vie à 261 Palestiniens, 41 Israéliens, deux Américains, un Jordanien, un Erythréen, un Soudanais et une britannique, selon un décompte de l'AFP.