A quatre jour du premier tour de l'élection présidentielle, les candidats font campagne mercredi dans un climat alourdi par la menace terroriste, avec des visites de terrain pour Jean-Luc Mélenchon et François Fillon et de grandes réunions publiques pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou encore Benoît Hamon.

A quatre jour du premier tour de l'élection présidentielle, les candidats font campagne mercredi dans un climat alourdi par la menace terroriste, avec des visites de terrain pour Jean-Luc Mélenchon et François Fillon et de grandes réunions publiques pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou encore Benoît Hamon.

La problématique terroriste s'est brusquement invitée dans la campagne mardi avec l'arrestation, au terme d'une traque de six jours, de deux hommes soupçonnés d'avoir voulu perpétrer une "action violente (...) imminente", sans précision de date ni sur les cibles visées, selon le procureur de Paris François Molins. Les photos des deux hommes avaient été distribuées dès jeudi aux services de sécurité des candidats, selon les entourages de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. François Fillon avait lui été informé de "risques avérés" d'attentat contre sa campagne.

Après avoir rempli Bercy lundi, le candidat d'En Marche! donne un de ses derniers meetings de campagne mercredi à Saint-Herblain, près de Nantes, en présence notamment de Jean-Yves Le Drian et Daniel Cohn-Bendit.

M. Macron tiendra également deux réunions publiques vendredi, à Rouen et Arras. Mercredi, François Bayrou, qui le soutient, a jugé qu'il y avait "plusieurs seconds tours possibles" et évoqué l'hypothèse d'une finale entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui serait "effrayant[e] pour le pays". Marine Le Pen tient également un grand meeting de fin de campagne mercredi à Marseille. Mercredi matin, la présidente du Front national a souligné qu'il n'y avait pas de "risque zéro" en matière terroriste, après avoir assuré lundi au Zénith de Paris qu'avec elle, "il n'y aurait pas eu Mohammed Merah" ni "les terroristes migrants du Bataclan et du Stade de France".

- Changement de programme pour Fillon et Juppé -

Autre candidat à rassembler ses soutiens mercredi: Benoît Hamon. Le représentant du PS, distancé dans les sondages, tient meeting Place de La République à Paris, lieu des grandes manifestations consécutives aux attentats de 2015, mais aussi de l'éphémère rassemblement Nuit Debout.

Le candidat de Debout la France (DLF) Nicolas Dupont-Aignan se produira au même moment et à quelques encablures au Cirque d'Hiver pour un grand meeting de fin de campagne. Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste) réunit ses partisans à Aubervilliers et Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) à Lille.

François Fillon et Jean-Luc Mélenchon ont quant à eux opté pour des visites de terrain. Le candidat des Républicains était attendue en fin de matinée dans les locaux de l'entreprise de musique en ligne Deezer en compagnie d'Alain Juppé, son concurrent malheureux de la primaire de la droite. La visite initialement programmée de l'Ecole informatique 42 a finalement été annulée pour raisons de sécurité selon la direction de l'école, en raison de l'hostilité d'une partie des élèves selon certains médias.

Jean Lassalle, de son côté, participe à un colloque sur la politique étrangère. Après son meeting mardi soir à Dijon retransmis dans six autres villes par hologrammes, Jean-Luc Mélenchon se rend mercredi dans le Jura pour une visite du site de production "Trivolution" du groupe coopératif Demain. Le leader de La France insoumise a annoncé la venue de celui du mouvement espagnol Podemos Pablo Iglesias en soutien de sa candidature vendredi à Paris.



AFP