Le ministre PRG de l'Aménagement du territoire Jean-Michel Baylet annonce mercredi dans Le Parisien son soutien à Emmanuel Macron, bien que le Parti radical de gauche, dont il a été le président, ait décidé de soutenir le candidat PS Benoît Hamon.

Le ministre PRG de l'Aménagement du territoire Jean-Michel Baylet annonce mercredi dans Le Parisien son soutien à Emmanuel Macron, bien que le Parti radical de gauche, dont il a été le président, ait décidé de soutenir le candidat PS Benoît Hamon.

Emmanuel Macron "est le plus à même de tenir la ligne dans laquelle je me reconnais", déclare M. Baylet, qui précise ne pas avoir averti préalablement le candidat d'En Marche de sa "prise de position". "Que ce soit sur le plan idéologique - nous partageons beaucoup de valeurs, notamment sociétales - ou sur le plan économique", dit-il.Le ministre estime également que le candidat d'En Marche lui "semble le mieux placé pour battre des candidats" qu'il "ne souhaite pas voir accéder à l'Elysée". "De surcroît, il assure un renouvellement de la classe politique", dit-il.M. Baylet informe ne pas avoir parlé de sa décision avec François Hollande. "Il respecte nos consciences", affirme-t-il.Au sein du gouvernement, Emmanuel Macron a déjà reçu le soutien du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ainsi que de l'écologiste Barbara Pompili, secrétaire d'Etat à la Biodiversité, et du radical de gauche Thierry Braillard, secrétaire d'Etat aux Sports.