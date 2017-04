L'opposition démocrate réclame depuis quelques temps déjà que le président Donald Trump réduise ses week-ends en Floride.

L'opposition démocrate réclame depuis quelques temps déjà que le président Donald Trump réduise ses week-ends en Floride.

Des parlementaires républicains se sont joints à eux mardi, souhaitant que le milliardaire passe davantage de temps à travailler à Washington."J'ai eu de semblables préoccupations moi-même", a indiqué la sénatrice Joni Ernst lors d'une rencontre avec des habitants de l'Iowa, lorsqu'une personne de l'assistance l'a interrogée sur les déplacements de M. Trump, financés par les contribuables, dans son club privé de Mar-a-Lago, en Floride."J'aimerais vraiment qu'il passe davantage de temps à Washington. C'est pour cela que nous avons la Maison Blanche", a-t-elle poursuivi, laissant entendre qu'elle n'était pas la seule dans le camp républicain à s'agacer des fréquents voyages du président entré en fonctions le 20 janvier."C'est quelque chose qui, selon moi, ne dérange pas seulement moi mais d'autres membres de notre groupe", a souligné Mme Ernst. "Je pense que ça va être un sujet de discussions lorsque nous serons de retour à Washington".Les élus du Congrès américain font actuellement relâche pour deux semaines.M. Trump était parti jeudi pour son club de Palm Beach, où il a passé trois nuits à Mar-a-Lago, loin des regards des journalistes et malgré un regain de tensions avec la Corée du Nord.Il a assisté à une messe de Pâques dimanche et a passé plusieurs heures vendredi et samedi sur son club de golf situé à proximité. La Maison Blanche a refusé d'indiquer s'il avait joué au golf.Donald Trump avait maintes fois critiqué son prédécesseur Barack Obama pour la fréquence de ses parties de golf et, en 2011, il l'avait même surnommé "le vacancier perpétuel".Selon la chaîne NBC, M. Trump s'est rendu à 18 reprises dans un club de golf depuis son investiture. Il a passé sept week-ends à Mar-a-Lago sur la même période.La première sortie de golf de Barack Obama avait eu lieu plus de trois mois après son accession au pouvoir.Le président américain mélange affaires et plaisir à Mar-a-Lago, y recevant des dirigeants étrangers comme le président chinois Xi Jinping début avril ou le Premier ministre japonais Shinzo Abe en février.