Tout Madrid est au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des champions! Le Real est venu à bout du Bayern en prolongation (4-2) grâce à un triplé de Ronaldo, qui a atteint puis dépassé la barre des 100 buts en C1, tandis que l'Atlético a été solide à Leicester (1-1) en quart de finale retour.

Tout Madrid est au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des champions! Le Real est venu à bout du Bayern en prolongation (4-2) grâce à un triplé de Ronaldo, qui a atteint puis dépassé la barre des 100 buts en C1, tandis que l'Atlético a été solide à Leicester (1-1) en quart de finale retour.

Les Merengue deviennent ainsi le premier club à rejoindre pour la 7e fois d'affilée le dernier carré de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.La partie, intense, s'est dénouée après la pause, marquée en tribunes par quelques nouveaux incidents sporadiques entre supporters allemands et policiers espagnols.Robert Lewandowski a décanté la rencontre sur penalty (53); malheureusement pour Carlo Ancelotti, les Madrilènes ont pu égaliser grâce à Ronaldo (76). Mais l'habituel sauveur Sergio Ramos, poussé à la faute par le buteur polonais, a marqué contre son camp dans la foulée (77), envoyant les deux formations en prolongation. L'expulsion dans la foulée de Vidal (84) a cependant porté un coup au moral des Allemands.Un triplé de "CR7", qui avait déjà frappé deux fois en Allemagne et compte désormais 101 buts en C1, a permis aux tenants du titre d'éviter le drame: d'une puissante volée du gauche (105), puis en reprenant une offrande de Marcelo (109), la star portugaise a encore brillé, avant que Marco Asensio n'enfonce le clou (4-2, 112).Même si le 2e but de Ronaldo, inscrit en position de hors-jeu, risque de faire jaser.A Leicester, l'ouverture du score dès la 26e minute de Niguez a rendu très difficile la tâche des "Foxes", battus à l'aller en Espagne (1-0). L'égalisation de Jamie Vardy (61) n'y aura rien fait: les "Colchoneros" de Diego Simeone se qualifient pour les demies pour la 3e fois en quatre ans.Mercredi, Barcelone essaiera contre la Juventus d'égaler le record de son grand rival madrilène à condition de réaliser une nouvelle "remontada" après celle contre le Paris SG au tour précédent et la large défaite (3-0) à l'aller.Monaco recevra lui Dortmund nanti d'un avantage non négligeable ramené d'Allemagne (3-2) lors d'un match qui s'était disputé dans des conditions particulières et surtout moins de 24 heures après des explosions qui avaient touché le bus du Borussia alors qu'il ralliait son stade. Une nouvelle fois, l'émotion pourrait être au rendez-vous en tribunes.