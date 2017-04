L'Américaine Serena Williams, enceinte de son premier enfant, a mis un terme à sa saison 2017 mais "est impatiente de revenir en 2018", a confié mercredi l'agent de la N.

2 mondiale.Dans la journée de mercredi, la plus jeune des soeurs Williams, âgée de 35 ans, avait posté sur l'application de partage Snapchat une photo sur laquelle elle apparaît avec un ventre arrondi et accompagnée de la légende "20 semaines"."Je suis heureuse de confirmer que Serena attend un enfant pour cet automne", a déclaré l'agent de Serena Williams, Kelly Bush Novak, à l'AFP. "Elle est impatiente de revenir en 2018."Absente depuis fin janvier et sa victoire à l'Open d'Australie, son 23e titre du Grand Chelem, l'Américaine avait déclaré forfait pour Indian Wells et Miami en raison d'une blessure au genou gauche.En décembre, Serena Williams avait annoncé ses fiançailles avec Alexis Ohanian, co-fondateur de la plateforme Reddit.Elle a donc mis un terme à sa saison avec trois tournois du Grand Chelem encore au calendrier, à commencer par Roland-Garros le 28 mai, et alors qu'elle va ravir, la semaine prochaine, la place de N.1 mondiale à l'Allemande Angelique Kerber, sa 317e semaine en tête du classement WTA.Sa maternité ne devrait cependant pas signifier la fin de la carrière de celle qui chasse encore le record absolu de victoire en Grand Chelem, détenu par Margaret Court avec 24 succès.L'Américaine pourrait d'ailleurs s'inspirer de la Belge Kim Clijsters, revenue à 26 ans pour remporter trois titres du Grand Chelem, ou des Australiennes Evonne Goolagong et Margaret Court également sacrées après avoir eu des enfants.L'ex-N.1 mondiale Victoria Azarenka s'est imposée à Indian Wells et à Miami en mars de l'année dernière avant d'annoncer sa grossesse en décembre. Elle a repris l'entraînement et devrait effectuer son retour en juillet, au tournoi de Stanford, en Californie.