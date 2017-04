Après Andy Murray, le N.

3 mondial Stan Wawrinka a été éliminé à son tour dès les huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo en chutant face à l'Uruguayen Pablo Cuevas (27e) en deux manches (6-4, 6-4).Les sorties précoces du Suisse, lauréat de l'édition 2014, et du N.1 mondial britannique élargissent les perspectives de Rafael Nadal (7e), tenant du titre, et de Novak Djokovic (2e), opposés dans l'après-midi respectivement au grand espoir allemand Alexander Zverev (20e) et à l'Espagnol Pablo Carreno (19e).En moins de deux heures, le premier grand tournoi de la saison sur terre battue a perdu deux de ses plus sérieux prétendants au titre, alors que Roger Federer a fait l'impasse cette année pour se reposer.Mais si Murray a mené 4-0 dans la troisième manche, puis s'est procuré deux balles de 5-1, contre l'Espagnol Albert Ramos (score final: 2-6, 6-2, 7-5), Wawrinka n'a jamais semblé en mesure d'inverser la tendance.En danger sur son service, avec six balles de break sauvées (sur 8), le champion de Roland-Garros 2015 a été dans l'incapacité de gêner son adversaire sur sa mise en jeu. Le spécialiste de la terre battue, titré à Sao Paulo sur l'ocre cette saison, n'a pas eu à défendre la moindre balle de break.Pas irréprochable la veille contre Jiri Vesely (6-2, 4-6, 6-2), Wawrinka savait que ce duel serait plus compliqué. Mais il n'a pas trouvé les ressources pour remporter ce premier duel contre l'Uruguayen.