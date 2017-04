Les Syriens évacués de localités assiégées ont repris leur route vendredi vers leur destination finale, après avoir été bloqués à bord de leurs bus pendant 48 heures, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Une partie de la soixantaine de bus transportant civils et combattants évacués de localités loyalistes d'une part et rebelles d'autre part, et qui étaient bloqués dans deux zones de transit près de la ville d'Alep (nord), "ont repris le chemin" vers leur destination finale respective, a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH.



Par Jacques KLOPP - © 2017 AFP