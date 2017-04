Le tenant du titre Rafael Nadal s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo en dominant l'Argentin Diego Schwartzman, 41e joueur mondial, en deux sets (6-4, 6-4).

Le tenant du titre Rafael Nadal s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo en dominant l'Argentin Diego Schwartzman, 41e joueur mondial, en deux sets (6-4, 6-4).

Le Majorquin (7e), en quête d'un dixième trophée en Principauté, a un horizon encore plus dégagé après l'élimination de Novak Djokovic (N.2 mondial), vaincu par le Belge David Goffin (13e) en trois sets (6-2, 3-6, 7-5).L'élimination du Serbe s'ajoute à celles d'Andy Murray (N.1) et de Stan Wawrinka (N.3).Nadal n'a pas failli, lui, au lendemain de sa démonstration contre le prodige allemand Alexander Zverev (6-1, 6-1) sous un soleil éclatant. Les conditions étaient bien différentes cette fois-ci.Après les nuages mercredi, un ciel dégagée donc vendredi, l'Espagnol a joué en nocturne une bonne partie du match, "des conditions complètement différentes", avec "beaucoup de vent" qu'il était heureux d'avoir su gérer."Diego jouait vraiment très bien. C'était un match très difficile", a commenté le Majorquin qui a attendu la fin du match montrer son meilleur visage.Il a mené 2 jeux 0 dans la dernière manches mais Schwartzmann s'est rebellé, inscrivant les 4 jeux suivants.Sur une terre plus lourde, la balle du Majorquin giclait moins haut, mais il a su resserrer les boulons dans les moments-clés et pousser son adversaire à la faute. Schwartzman a fini par lâcher le morceau.