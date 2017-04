Un homme a été tué par balle dans la nuit de jeudi à vendredi à Caracas, lors des manifestations contre le président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro, a annoncé le maire du quartier de Sucre où le drame a eu lieu.

"C'est avec une grande douleur que j'annonce la mort par balle de Melvin Guaitan, humble travailleur du quartier Sucre ", a écrit sur Twitter Carlos Ocariz, édile appartenant à l'opposition qui est à l'origine de la vague de protestation de ces dernières semaines dont le bilan est désormais de neuf morts."Melvin a été assassiné à l'entrée du quartier +5 juillet+ lors de la manifestation de (jeudi) soir. Nous exigeons qu'une enquête soit menée et qu'on punisse les coupables!", a affirmé le maire.M. Ocariz n'a pas précisé dans quelles circonstances l'homme avait été tué : s'il manifestait où non, et qui est à l'origine du tir.La mairie et le parquet n'étaient pas joignables dans l'immédiat.Le Venezuela est secoué depuis le 1er avril par une nouvelle vague de manifestations de l'opposition, qui exige le départ anticipé du président socialiste Nicolas Maduro.Ces défilés tournent généralement à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, qui échangent tirs de gaz lacrymogènes et jets de pierre. Outre les neuf morts, environ 600 personnes ont été arrêtées, selon l'ONG Foro Penal.Violences et pillages ont marqué la nuit de jeudi à vendredi à Caracas, après une nouvelle journée de protestations dans ce pays pétrolier plongé dans une grave crise économique.Jeudi, l'Union européenne a condamné les violences "très regrettables" survenues pendant les manifestations et a appelé à une "désescalade" pour "stopper la détérioration de la situation" tandis que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé "que tous les efforts soient faits pour réduire les tensions et empêcher de nouveaux affrontements".