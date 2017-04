L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a annoncé dimanche qu'un de ses membres avait été tué dans l'explosion d'une mine au passage d'une patrouille dans l'Est de l'Ukraine, tenu par les rebelles.

C'est la première victime que déplore la mission d'observation spéciale (SMM) de l'OSCE en Ukraine depuis son déploiement dans ce pays il y a plus de trois ans.

"Nouvelles tragiques de l'#Ukraine: une patrouille de la SMM a sauté sur une mine. Un membre de la patrouille de l'OSCE a été tué, un blessé", a annoncé le ministre autrichien des Affaires étrangères et président en exercice du groupe, Sebastian Kurz, sur Twitter.

Un responsable de l'OSCE à Kiev a indiqué qu'il n'était pas possible de révéler la nationalité de la victime, avant d'informer ses proches de son décès.

La patrouille a sauté sur une mine près du village de Prychyb dans la région séparatiste de Lougansk.

"L'explosion était suffisamment puissante pour perforer un véhicule blindé", a précisé le responsable de l'OSCE, ajoutant que tous les véhicules de la mission étaient blindés.

M. Kurz a demandé une "enquête approfondie" et affirmé que "des comptes seront demandés aux responsables".

Dans un communiqué mis en ligne sur leur site d'informations, les séparatistes de Lougansk ont affirmé que la patrouille de l'OSCE avait quitté la route principale et emprunté un trajet peu sûr.

"Nous savons que cette patrouille a dévié de la route principale et circulait sur des routes secondaires, ce qui est interdit par le mandat de la SMM", a affirmé le communiqué.

"Nous avons à plusieurs reprises averti la SMM de l'OSCE qu'il était nécessaire de respecter les mesures de sécurité (..)", a-t-il ajouté.

L'affirmation des rebelles ne pouvait pas être confirmée dans un premier temps.

Plusieurs centaines d'observateurs de l'OSCE sont chargés de contrôler le respect des accords de paix dans l'Est rebelle de l'Ukraine où plus de 10.000 personnes ont été tuées depuis le déclenchement du conflit en avril 2014.



