Le cycliste Yoann Offredo a relaté lundi sur sa page Facebook avoir été violemment agressé par des inconnus lors d'un entraînement sur route avec deux amis.

"Aujourd'hui victime d'une agression, à base de lame de cuter et batte de baseball lors d'un entraînement avec deux amis. Résultat: un nez fracturé, une côte dans un sale état et des hématomes sur tout le corps", a raconté le coureur de l'équipe continentale Wanty-Groupe Gobert."Au-delà des blessures physiques, je suis surtout choqué", a expliqué Offredo."J'ai commencé le vélo à l'âge de 12 ans avec toute l'insouciance qui va avec, (...) j'étais loin de me douter que ce métier serait si dangereux", a déploré le cycliste de 30 ans."J'étais aussi loin d'imaginer qu'exercer mon métier serait parfois au péril de ma vie", a-t-il ajouté."Je ne suis pas en colère, je suis juste triste de constater que ce beau sport que j'aime, je n'ai pas envie que mes enfants le pratiquent" a ensuite écrit Offredo."Trop dangereux. Tu pars le matin pour l'entraînement, mais tu ne sais jamais si tu vas rentrer", a-t-il conclu.Aucune précision concernant les circonstances de l'agression n'ont été données.Offredo a rejoint cette année l'équipe belge Wanty. Il a terminé Paris-Roubaix à la 14e place.Auparavant, il avait toujours couru pour l'équipe FDJ. En 2011, il avait décroché la 7e place sur Milan-San Remo, terminant meilleur Français de la course.