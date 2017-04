Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, avec respectivement 23,75% et 21,53% des 35.

503.471 suffrages exprimés, selon les résultats globaux hors Français de l'étranger donnés par le ministère de l'Intérieur lundi.François Fillon est arrivé troisième avec 19,91% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon, qui a recueilli 19,64% des suffrages.Benoît Hamon a obtenu 6,35% des voix.Les six autres candidats ont obtenu moins de 5% des suffrages exprimés: Nicolas Dupont-Aignan 4,75%, Jean Lassalle 1,22%, Philippe Poutou 1,10%, François Asselineau 0,92%, Nathalie Arthaud 0,65% et Jacques Cheminade 0,18%.Le taux d'abstention s'est élevé à 21,31%.Les résultats du vote des Français de l'étranger n'étaient pas disponibles.