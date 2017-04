Les principaux responsables du parti Les Républicains ont laissé éclater leurs divergences, lundi lors d'un comité politique à Paris, sur un appel explicite à voter ou non Emmanuel Macron, optant finalement pour un compromis excluant l'abstention au second tour de la présidentielle.

Les dix-neuf membres du comité ont décidé de soumettre à un vote, en fin d'après-midi lors d'un Bureau politique de leur parti (les élus LR les plus importants, soient plusieurs dizaines de personnes), un texte affirmant: "face au FN, l'abstention n'est pas un choix. On appelle à voter pour battre Marine Le Pen au second tour et pour notre projet d'alternance aux législatives"."C'est un compromis", ont expliqué à l'AFP plusieurs participants, entre ceux qui voulaient appeler explicitement à voter Macron (Nathalie Kosciusko-Morizet, Xavier Bertrand, Christian Estrosi, Jean-François Copé, Thierry Solère, Gérard Larcher, Luc Chatel) et ceux qui plaidaient , à l'instar de Laurent Wauquiez, pour "faire barrage" à la présidente du FN, mais sans appel explicite en faveur de Macron.