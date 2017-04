Le Parti socialiste appelle "à battre l'extrême droite" et donc "à voter" pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, a déclaré lundi Jean-Christophe Cambadélis. "Nous appelons à battre l'extrême droite, Marine Le Pen, et donc nous appelons à voter Macron.

Cette prise de position a été unanime au sein du bureau national du PS et c?est suffisamment rare pour que ce soit souligné", a déclaré le premier secrétaire du PS au micro de BFMTV.



AFP