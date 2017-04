Un séisme de magnitude 6,9 a frappé lundi le centre du Chili, a annoncé l'Institut américain d'études géologiques (USGS), qui a situé l'épicentre à 38 kilomètres à l'ouest de la cité côtière de Valparaiso.

Un séisme de magnitude 6,9 a frappé lundi le centre du Chili, a annoncé l'Institut américain d'études géologiques (USGS), qui a situé l'épicentre à 38 kilomètres à l'ouest de la cité côtière de Valparaiso.

L'USGS avait indiqué dans un premier temps que la magnitude du tremblement de terre était de 7,1.La forte secousse a été ressentie peu après 18H30 (21H30 GMT), selon l'organisme. Les habitants des immeubles élevés de Santiago l'ont sentie avec plus d'intensité alors que les bâtiments ont beaucoup vibré, provoquant des réactions de panique.Selon l'Organisme national des urgences (Onemi), "il n'a pas été constaté de dégâts sur les personnes, les services basiques ou les infrastructures après ce séisme".Le service d'hydrographie et d'océanographie de la Marine chilienne (SHOA) a lui précisé que les caractéristiques du tremblement de terre "ne réunissent pas les conditions nécessaires pour générer un tsunami sur les côtes du Chili".Toutefois, dans un premier temps, les autorités ont demandé aux habitants du centre du pays de s'éloigner des côtes, une recommandation annulée peu après.Le Chili, l'un des pays du globe les plus frappés par les séismes, a mis en place des normes strictes de construction anti-sismique pour éviter les effondrements d'immeubles et limiter les pertes en vies humaines.En septembre 2015, un tremblement de terre de magnitude 8,4 suivi d'un tsunami avait secoué la région de Coquimbo, dans le nord du Chili, causant la mort de 15 personnes.En 2010, un séisme de magnitude 8,8 -également accompagné d'un tsunami- avait frappé le centre et le sud du pays, faisant plus de 500 morts.