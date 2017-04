Le réseau social américain Twitter a un peu rassuré sur ses perspectives de croissance en annonçant mercredi la plus forte augmentation de son nombre d'utilisateurs en deux ans et des résultats meilleurs que prévu, faisant décoller son cours de Bourse.

A Wall Street, l'action du groupe s'envolait de 8,54% à 15,91 dollars vers 17H00 GMT. Ce rebond ne compensait toutefois que très partiellement les pertes des deux dernières années, qui ont vu le cours fondre de plus de moitié, sous son prix d'introduction de 26 dollars.Twitter a gagné 9 millions d'utilisateurs mensuels sur les trois premiers mois de l'année, atteignant 328 millions à la fin mars pour 319 millions trois mois plus tôt.C'est nettement mieux qu'au quatrième trimestre 2016, où le réseau n'avait gagné que 2 millions d'utilisateurs, et même "la meilleure croissance en deux ans (même si c'est toujours historiquement bas)", a commenté dans un blog Jan Dawson, analyste chez Jackdaw Research.La croissance sur un an du nombre d'utilisateurs est de 7% aux Etats-Unis, à 70 millions à la fin du trimestre, et de 6% dans le reste du monde, à près de 259 millions."Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer une accélération de la croissance de nos utilisateurs quotidiens pour le quatrième trimestre consécutif et de 14% sur un an", a parallèlement souligné le patron-fondateur du groupe, Jack Dorsey, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.Le directeur général s'est aussi félicité de "progrès importants" dans la lutte contre les abus et le harcèlement sur le réseau social, qui lui ont valu beaucoup de critiques et sont considérés comme une des raisons pour lesquelles il a du mal à retenir certains utilisateurs.Le directeur financier, Anthony Noto, a pour sa part évoqué "quelques éléments qui laissent penser que nous avons recueilli de nouveaux utilisateurs et d'autres qui reviennent pour suivre l'actualité politique au premier trimestre et particulièrement aux Etats-Unis"."Nous pensons que Twitter est le meilleur (outil) pour vous montrer ce qui se passe et ce dont on parle dans le monde", a-t-il ajouté, se félicitant d'avoir "les dirigeants politiques du monde aussi bien que les organismes de presse soutenir cela".Même si l'effet réel pour Twitter reste à évaluer, le réseau social a profité d'une visibilité accrue ces derniers mois grâce à un utilisateur particulièrement actif, le nouveau président américain Donald Trump. Anthony Noto assure toutefois que l'accélération de l'usage quotidien se ressent à l'échelle mondiale, sur 7 des 10 principaux marchés du groupe.La croissance de l'audience reste plus lente que celle d'autres réseaux comme Facebook, qui se rapproche de la barre des 2 milliards d'utilisateurs mensuels, ou sa filiale Instagram, qui a annoncé parallèlement mercredi en avoir gagné 100 millions depuis décembre pour dépasser les 700 millions.Brian Wieser, analyste chez Pivotal Research Group, a néanmoins salué "des tendances globalement positives sur l'usage" de Twitter, ce qui selon lui "suggère que les efforts pour retenir les utilisateurs existant fonctionnent".Sur le plan financier, Twitter a encore enregistré une perte nette, au premier trimestre, mais elle a été réduite à 61,56 millions de dollars contre 79,73 millions un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action de 0,11 dollar est supérieur aux attentes du marché qui étaient de 0,01 dollar.Le chiffre d'affaires est en baisse de 8% à 548 millions de dollars, mais là encore supérieur aux 512 millions qui étaient attendus.Le site a toutefois prévenu que la croissance de ses revenus publicitaires, particulièrement surveillée par le marché, devrait continuer d'être "significativement" inférieure à celle de ses utilisateurs. Elle a baissé de 11% sur un à 474 millions de dollars.Twitter a également lancé récemment plusieurs autres fonctionnalités comme la diffusion en continue d'événements sportifs. Mais il peine toujours à monétiser sa fréquentation.