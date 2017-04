Les talibans afghans ont annoncé vendredi dans un communiqué le lancement de leur offensive de printemps, baptisée "Opération Mansouri", du nom de leur ancien leader, promettant de viser en priorité "les forces étrangères" stationnées dans le pays.

Les talibans afghans ont annoncé vendredi dans un communiqué le lancement de leur offensive de printemps, baptisée "Opération Mansouri", du nom de leur ancien leader, promettant de viser en priorité "les forces étrangères" stationnées dans le pays.

"Le principal objectif de l'Opération Mansouri sera les forces étrangères, leurs infrastructures militaires et de renseignement, et l'élimination de leurs mercenaires locaux", promettent-ils à propos des forces afghanes."L'ennemi sera visé, harcelé, tué ou capturé jusqu'à ce qu'il abandonne ses derniers postes".Ils entendent pour ce faire déployer tout un éventail de stratégies, de "l'attaque conventionnelle aux opérations de guerilla ainsi qu'aux attentats", précisant à leurs sujets qu'il pourra s'agir "d'attaques suicides, d'attaques complexes et d'attaques de l'intérieur" retournant des soldats ou des policiers contre leurs pairs.Le Mollah Mansour avait été tué le 22 mai 2016 par la frappe d'un drone américain en territoire pakistanais. Il avait pris la tête du mouvement des talibans afghans après l'annonce en juillet 2015 de la mort de son prédécesseur, le leader historique des talibans, le Mollah Omar.Depuis plusieurs saisons les combats marquent le pas mais ne cessent pas réellement l'hiver en Afghanistan.Les talibans ont notamment revendiqué l'assaut contre une base militaire du pays la semaine dernière, le 21 avril, qui a fait 135 tués et 64 blessés selon le Ministère de la Défense, principalement de jeunes recrues en formation.Ils ont fait plus de 2.100 victimes civiles au cours des trois premiers mois de l'année, selon le décompte des Nations Unies.