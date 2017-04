Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a jugé samedi "absolument inacceptable" le tir d'un missile balistique plus tôt dans la journée par la Corée du Nord, qui s'est soldé par un échec.

Ce tir constitue une "menace sérieuse pour notre pays", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Londres, au lendemain de sa rencontre avec la Première ministre britannique Theresa May.M. Abe a appelé la communauté internationale, en particulier la Chine, à "montrer sa solidarité" pour élaborer une réponse."Il y a une crise majeure qui se dessine pour la paix et la prospérité du monde", a-t-il ajouté, alors qu'il achevait une visite de trois jours en Russie et en Grande-Bretagne."Malgré de forts avertissements de la communauté internationale, la Corée du Nord a procédé aujourd'hui à un tir de missile balistique", a-t-il regretté."Cela constitue une menace sérieuse pour notre pays, c'est absolument inacceptable, nous condamnons fermement de tels actes. (...)notre pays sera résolu dans sa réponse", a-t-il ajouté.Pyongyang a procédé samedi à un tir de missile balistique, tir soldé par un échec, en riposte apparente à un appel solennel des Etats-Unis à l'ONU pour contrecarrer la "menace nucléaire" nord-coréenne par un renforcement des sanctions internationales.M. Abe a souligné que les dirigeants du G7 qui se retrouvent en Italie en mai "portent une forte responsabilité" pour répondre à la menace."La communauté internationale doit montrer sa solidarité", a-t-il dit, ajoutant qu'il avait convenu avec le président russe Vladimir Poutine jeudi que la Russie, la Chine, le Japon, les Etats-Unis et la Corée du Sud avaient tous besoin de coopérer étroitement sur cette question.Il a souligné que la Chine était "extrêmement importante" pour résoudre la crise étant donné son rôle au Conseil de sécurité et le fait qu'elle représente 90% du commerce extérieur nord-coréen."Pour la dénucléarisation de la Corée du Nord, j'espère que la Chine jouera un rôle constructif dans la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU", a-t-il poursuivi, "j'espère grandement que la Chine va jouer son rôle de manière adéquate".