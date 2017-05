A bord d'un ferry improvisé sur le lac Assad, des combattants antijihadistes contemplent au loin une épaisse fumée noire qui témoigne de la féroce bataille en cours pour capturer Raqa, "capitale" du groupe État islamique (EI) en Syrie.

Une équipe de l'AFP a accompagné les Forces démocratiques syriennes (FDS) dans leur traversée vers la ville de Tabqa, important verrou sur la route vers Raqa et qui est sur le point de tomber aux mains de cette alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis.Le lac artificiel Assad, créé dans les années 1970 grâce au barrage de Tabqa, sert actuellement de corridor fluvial permettant non seulement aux FDS d'entrer dans la ville éponyme mais également aux habitants de fuir les combats qui y font rage.Les FDS sont entrées lundi pour la première fois dans Tabqa, située dans le nord de la Syrie, et le lac leur est vital pour acheminer provisions et véhicules.Pour ce faire, ils font un voyage d'une heure plusieurs fois par jour à bord d'un ferry de fortune, bricolé à partir de morceaux de pont flottant tractés par quatre bateaux de pêche.- "Moralement crevé" -Samedi, des dizaines de civils patientaient sur la rive nord du lac, tout près de la citadelle historique de Jaabar, plusieurs heures après avoir fait le voyage inverse avec l'aide des FDS.L'air épuisé, un rien apeuré, certains n'arrivent pas à saisir qu'ils ont pu fuir la ville capturée actuellement à plus de 50% par les FDS."Lorsque nous sommes montés à bord de l'embarcation, nous n'arrivions pas trop à y croire. Nous étions tellement contents", affirme à l'AFP Ismaïl Mohammad, 39 ans, arrivé plusieurs heures auparavant avec sa famille.Mais "les gens ont faim et sont fatigués. Tout le monde est moralement crevé", poursuit cet homme très brun à la barbe fine.Il se souvient de la "situation très mauvaise" à Tabqa, située à 55 km à l'ouest de Raqa, objectif ultime des FDS et des forces américaines qui les soutiennent dans les airs et au sol.Tout près, un homme et son fils se lavent le visage au bord de l'eau après cette traversée épuisante. Plus loin, une femme vêtue d'un voile beige donne du pain à ses enfants à bord d'un pick-up.Pour pouvoir aller vers d'autres régions plus sûres, les civils attendent le feu vert des FDS. Les combattants s'affairent à charger leurs véhicules de provisions qui feront le voyage à bord du ferry.Le barrage de Tabqa, situé au nord de la ville éponyme, est encore aux mains de l'EI, obligeant FDS et civils à naviguer à partir de la rive sud pour parvenir aux berges septentrionales."Il y a encore des mercenaires (de l'EI) au barrage, donc nous ne pouvons pas faire transiter les civils de là-bas en toute sécurité", explique à l'AFP un commandant des FDS sous couvert de l'anonymat."Nous avons donc créé une sorte de corridor fluvial pour évacuer les civils à travers ce ferry mais également des péniches", précise-t-il, tandis que des combattants antijihadistes offrent aux déplacés des morceaux de pain.La traversée est possible grâce à des pêcheurs locaux qui prêtent leur bateau aux FDS pour faire la navette entre les deux rives.- L'EI "s'effondre" -Le voyage est étonnamment paisible, excepté le ronflement du moteur des bateaux et le bourdonnement des avions de la coalition qui survolent la zone par sécurité.Détendus, des combattants et combattantes FDS s'amusent à prendre des photos et à s'asperger d'eau, tandis que d'autres sirotent du thé.Un autre, Amed Qamichlo, assure qu'il "n'y plus de peur (de l'EI) comme avant"."Daech (acronyme de l'EI) est en train de s'effondrer à Tabqa et la situation est meilleure qu'avant", assure-t-il."Il y a quelque temps, on faisait un long détour pour éviter les bombes larguées par des drones de l'EI qui essayaient de cibler le ferry", poursuit encore le combattant.A l'arrivée du ferry sur la rive proche du front, un tracteur orange pénètre dans les eaux peu profondes et le tire vers le rivage à l'aide d'une corde.Sur cette rive, plusieurs civils anxieux attendent dans des camions de franchir le lac à leur tour.