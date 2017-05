Cinq hommes ont été arrêtés mardi dans plusieurs lieux en France et des armes saisies par les services antiterroristes qui craignaient une possible action violente, a-t-on appris de sources judiciaire et proches de l'enquête.

Les interpellations ont eu lieu notamment à Bihorel, près de Rouen, à Roanne et à Villeneuve d'Ascq. Deux armes de poing et deux fusils mitrailleurs ont été retrouvés lors de perquisitions, a précisé une source proche de l'enquête.