La circulation des trains en gare du Nord revenait progressivement à la normale mardi matin, après avoir été fortement perturbée en raison d'un accident mortel, une personne ayant été électrocutée sur le toit d'un Eurostar, selon la SNCF.

"Ce matin (mardi, ndlr) à 5H05 une personne se trouvait sur le toit d'une rame Eurostar, à proximité de la caténaire (câble d'alimentation électrique situé au-dessus des voies, ndlr), pour une raison qu'on ne s'explique pas", et s'est électrocuté, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la SNCF, qui précise que la personne est décédée.

"L'électricité a été coupée sur l'ensemble de la gare pour favoriser l'intervention des pompiers entre 5H30 et 6H30 (...) et aucun train n'a circulé pendant une heure", a-t-il poursuivi.

"Le trafic a donc été très fortement perturbé" au début de la période d'affluence entre 6H30 et 8H00, a-t-on encore indiqué.

Le trafic revenait à la normale en milieu de matinée dans la plus grande gare d'Europe, sur les liaisons internationales (Thalys et Eurostar), nationales, les trains Intercités ainsi que les TER.

"Restent encore quelques difficultés de retard sur les lignes B et D du RER, ainsi que la ligne H du Transilien, qui sont en train de se résorber", a ajouté la SNCF.



Par Dmytro GORSHKOV - © 2017 AFP