M. Baroin, également sénateur-maire LR de Troyes (Aube), a été désigné "chef de file du comité de campagne de la droite et du centre" pour le scrutin des 11 et 18 juin par le bureau politique de LR, réuni en fin d'après-midi à son siège parisien.Selon la même source, M. Baroin restera néanmoins sénateur. En cas de victoire des républicains aux législatives, le groupe LR à l'Assemblée se réunira pour désigner qui il propose au chef de l'Etat pour Matignon. En toute logique, précise-t-on à LR, c'est M. Baroin qui sera désigné dans ce cas.Le parti ajoute qu'Éric Woerth, député LR de l'Oise, déjà en charge du projet, poursuit sa tâche au sein d'un "comité du projet". Ce projet sera soumis à un nouveau bureau politique "la semaine prochaine".Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a indiqué à l'AFP avoir, lors de ce BP, demandé à son parti d'être "totalement étanche vis-à-vis du Front national". "Si on le dédiabolise, nos électeurs seront désinhibés et ne reviendront pas, mais nous devons être aussi mobilisés contre la gauche", a-t-elle prévenu."J'ai demandé l'exclusion de ceux qui appellent à voter FN - ou tout sauf Macron y compris Le Pen - et ceux qui partiraient chez Macron. On peut encore gagner les législatives car notre force, c'est nos élus de terrain ainsi que l'accord LR/UDI", a-t-elle ajouté.