Lens a arraché la victoire en fin de rencontre (2-0) face à la lanterne rouge, Laval, et s'est placé sur la troisième marche du podium de Ligue 2 au détriment d'Amiens, lundi en clôture de la 35e journée.

Comme à leur habitude, les Sang et Or ont débloqué la situation en seconde période, grâce à un doublé de l'Espagnol Lopez dans les dernières minutes (85, 90+4). Avec 58 points, le RCL remonte à la troisième place du championnat, synonyme de barrage d'accession contre le 18e de Ligue 1.Vendredi, Strasbourg (62 points) avait consolidé sa place de leader en battant Le Havre (2-0) et fait un pas de plus vers la L1, qu'il n'a plus fréquentée depuis 2008. Samedi, son dauphin Brest (59 points) s'était lui incliné (1-0) à Troyes (57 points), qui peut toujours rêver d'un retour dans l'élite. Amiens (57 points), Nîmes et Reims (55 points) restent également en course pour la montée à trois journées de la fin de cette saison haletante.Laval, de son côté, se dirige droit vers le National. Les Mayennais, derniers avec 30 points, comptent neuf longueurs de retard sur le 17e, Auxerre, et quatre sur le 18e et barragiste, Orléans.Dans un stade Bollaert-Delelis encore bien garni, le RCL multipliait les occasions, sans toutefois se montrer efficace: sur 9 tirs tentés en première période, 1 seul était cadré. Ainsi Habibou et Autret envoyaient leurs frappes au-dessus (28, 34).Le Stade lavallois, bien organisé et dangereux en contre, faisait lui trembler les supporters artésiens, à l'image de ce tir enroulé de Saint-Louis qui s'écrasait sur la barre transversale (11).Après la pause, les Lensois accentuaient leur pression sur des Tango de plus en plus en difficulté. Mais le réalisme faisait toujours défaut aux hommes d'Alain Casanova. Hautbois repoussait notamment un tir de Zoubir (53), remportait un duel avec Fortuné (82) et rassurait sa défense avec plusieurs sorties aériennes.Mais il était impuissant sur une tête à bout portant de Lopez qui délivrait le peuple lensois (1-0, 85), avant de parachever le succès d'une tête plongeante victorieuse (2-0, 90+4).Après deux défaites consécutives, le RCL s'est relancé idéalement avant un duel bouillant face au leader strasbourgeois lundi prochain à Bollaert.Résultats de la 35e journée de Ligue 2 :VendrediBourg-en-Bresse - Sochaux 0 - 1Tours - Clermont 3 - 0Strasbourg - Le Havre 2 - 0Orléans - Red Star 4 - 0Amiens - Ajaccio 2 - 1Niort - Reims 0 - 3Gazélec-Ajaccio - Valenciennes 1 - 0Nîmes - Auxerre 0 - 1samediTroyes - Brest 1 - 0lundiLens - Laval 2 - 0