Le Real Madrid a aligné comme attendu le meneur de jeu Isco à la place du blessé Gareth Bale mardi pour la demi-finale aller de Ligue des champions contre l'Atletico Madrid, qui titularise le latéral gauche Lucas Hernandez, probablement repositionné côté droit.

L'entraîneur du Real Zinédine Zidane avait déclaré lundi qu'il préparait "quelque chose" pour tenter de surprendre les "Colchoneros" mais la présence d'Isco, très en forme, restait de toute façon le choix le plus évident.En défense, le technicien français a misé sur son compatriote Raphaël Varane, qui a repris la compétition la semaine dernière après une blessure à une cuisse. Varane compose la charnière centrale avec le capitaine Sergio Ramos.Côté Atletico, l'entraîneur Diego Simeone était privé sur blessures de ses trois choix possibles au poste de latéral droit (Juanfran, Vrsaljko, Gimenez) et il a choisi de titulariser le latéral gauche français Lucas Hernandez.Il faudra néanmoins voir en cours de match si c'est ce dernier qui occupe le flanc droit, ou bien s'il joue dans l'axe en laissant Stefan Savic évoluer sur le côté.Pour le reste, l'Atletico aligne l'équipe attendue, avec un duo offensif 100% français composé d'Antoine Griezmann et Kevin Gameiro.Les équipes:Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo.Entraîneur: Zinédine Zidane (FRA)Atletico Madrid: Oblak - Lucas Hernandez, Savic, Godin, Filipe Luis - Saul, Koke, Gabi, Carrasco - Griezmann, Gameiro.Entraîneur: Diego Simeone (ARG)Arbitre: Martin Atkinson (ENG)