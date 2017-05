Une surprise dans les bagages de l'OL. Blessé à Istanbul le 20 avril et forfait depuis, Alexandre Lacazette figure dans le groupe de Lyon pour la demi-finale aller d'Europa League mercredi à Amsterdam contre l'Ajax (18h45). Entrera-t-il en jeu ? L'OL préservera-t-il "Alex" pour le retour le 11 mai?

. Invité surprise

C'est bien lui, tout sourire, avec veste et pull du club, en train de plaisanter à l'aéroport avec Corentin Tolisso, sur les photos des réseaux sociaux du club. Lacazette figure bien dans le groupe élargi de 21 joueurs parti pour affronter l'Ajax.

Peu de personnes auraient pourtant parié sur la présence dans l'avion de l'OL du meilleur marqueur de l'Olympique lyonnais avec 31 buts inscrits cette saison, toutes compétitions confondues. "Alex" n'a en effet pas rejoué depuis qu'il s'est blessé derrière la cuisse droite juste avant la fin du temps réglementaire du quart de finale retour à Istanbul, le 20 avril, sur une frappe qui avait touché la barre transversale.

Info ou intox? Dès son retour de Turquie, le corps médical du club rhodanien s'est lancé dans "une course contre la montre" pour rétablir le joueur, comme l'avait expliqué l'entraîneur Bruno Genesio.

Depuis, l'OL n'a laissé filtrer aucune information sur la santé de Lacazette. Samedi, le président Jean-Michel Aulas avait toutefois confié que "sa reprise s'effectue progressivement". "Nous avions imaginé qu'il puisse être prêt pour le match retour. Pour le moment nous sommes dans les temps. Cela progresse plutôt pas mal".



. Blessures et rechute

Cette saison, les pépins se sont accumulés pour Lacazette. Le 7 août, il était déjà sorti à la mi-temps du Trophée des Champions, perdu 4-1 face au Paris SG. Il s'était alors plaint de la cuisse gauche.

L'attaquant avait néanmoins pu s'aligner huit jours plus tard contre Nancy avec à la clé un triplé (3-0) en ouverture du championnat.

En revanche, le buteur de 25 ans n'a pas terminé le match perdu le 27 août à Dijon (4-2), sorti à la mi-temps après une légère blessure au genou gauche cette fois. Puis le 10 septembre, en fin de partie face à Bordeaux (défaite 1-3), il avait rechuté, avec une nouvelle blessure de la cuisse gauche. Bilan: un mois d'absence.

"En fait, il a eu des douleurs aux deux cuisses mais c'est surtout l'ischio-jambier droit qui pose le plus de problèmes a priori", avait précisé Genesio au lendemain du match contre Besiktas.

"Cette blessure tombe au mauvais moment avec ces échéances et cette demi-finale, même s'il n'y a jamais de bons moments", a commenté le milieu de l'OL Lucas Tousart, interrogé par l'AFP.



. Options et prudence

Qui pourrait le remplacer à Amsterdam au coup d'envoi s'il est encore trop juste? Face à Monaco le 23 avril, l'entraîneur lyonnais, dans une large rotation visant à ménager un groupe fatigué physiquement et mentalement, avait titularisé le jeune Jean-Philippe Mateta (19 ans), qui ne figure pas dans le groupe parti pour Amsterdam.

Face à Angers vendredi (victoire 2-1), c'est Nabil Fekir, buteur sur coup franc, qui a tenu le poste d'avant-centre. Et cela devrait être encore le cas contre l'Ajax.

"Bien évidemment, la présence d'Alex dans notre équipe change son visage offensif. Elle donne confiance aux autres aussi, je pense. Quand il est au niveau affiché contre Besiktas, il y a une équipe, avec ou sans lui, totalement différente. Mais je suis assez optimiste pour sa présence en coupe d'Europe", avait récemment confié Genesio, sans préciser s'il évoquait l'aller ou le retour de la demi-finale.

La fragilité de Lacazette au niveau des ischios-jambiers incite sans doute à la prudence. Un retour précipité et une nouvelle rechute pourraient mettre un terme à sa saison. Mais comme le dit Tousart, "sans un tel joueur, de classe internationale, c'est comme dans toutes les équipes, c'est plus compliqué".



