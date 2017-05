Le meneur français de San Antonio Tony Parker va manquer la fin de la saison 2016-17 du Championnat NBA en raison d'une blessure à la jambe gauche survenue mercredi contre Houston, a annoncé jeudi son équipe.

"Des examens (réalisés jeudi à San Antonio) ont mis en évidence que Parker souffre d'une rupture du tendon quadricipital gauche", ont indiqué les Spurs dans un bref communiqué."Parker va manquer la fin des play-offs. Le calendrier pour son retour sera déterminé à une date ultérieure", a poursuivi la franchise texane.Parker, 34 ans, s'est blessé durant le 4e quart-temps du match N.2 du 2e tour des play-offs contre les Houston Rockets, seul, à la réception d'un tir. Il s'est effondré au sol et a dû être porté par deux coéquipiers pour regagner les vestiaires.Son entraîneur Gregg Popovich avait indiqué à l'issue de la rencontre que "cela ne se présentait pas bien".Depuis le début des play-offs, Parker tournait à des moyennes de 15,9 points et 3,1 passes décisives par match. Il avait fini la saison régulière avec des moyennes de 10,1 pts et 4,5 pds.Lors de la rencontre de mercredi remportée 121 à 96 par les Spurs, Parker a inscrit 18 points, ce qui lui a permis de devenir le neuvième joueur dans l'histoire de la NBA à dépasser la barre des 4.000 points marqués en play-offs.La saison 2016-17 était sa 16e avec San Antonio, son équipe depuis ses débuts NBA en 2001.En son absence, le rôle de meneur titulaire reviendra à l'Australien Patty Mills. Mais cette blessure reste un coup dur pour les Spurs qui, malgré la départ à la retraite en fin de saison dernière de l'emblématique Tim Duncan, ont terminé à la 2e place de la conférence Ouest et semblaient les seuls capables d'inquiéter à l'Ouest les Golden State Warriors.Les Spurs et les Rockets sont à égalité une victoire partout avant le match N.3 vendredi à Houston. La première équipe atteignant quatre victoires, sera qualifiée pour la finale de conférence, l'équivalent des demi-finales des play-offs NBA.