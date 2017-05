Marcus Rashford a fait oublier Zlatan Ibrahimovic! Un somptueux coup franc de l'Anglais a offert à Manchester United une victoire 1-0 sur le terrain du Celta Vigo, jeudi en demi-finale aller d'Europa League, rapprochant les "Red Devils" de leur toute première finale de C3.

Dominatrice au stade de Balaidos, l'équipe de José Mourinho a été récompensée sur la frappe parfaitement enroulée du jeune attaquant (67e), décisif du haut de ses 19 ans en l'absence d'"Ibra", blessé jusqu'à la fin de saison.Le prometteur Rashford avait lui-même provoqué ce coup franc décalé sur la droite et il n'a laissé à personne la charge de tromper le gardien espagnol Sergio Alvarez, jusque-là déterminant.Ce n'est qu'un petit but d'avance mais il permet aux Mancuniens d'envisager avec sérénité le match retour jeudi prochain à Old Trafford, où ils brigueront un billet pour la finale programmée le 24 mai à Stockholm.C'est un pas de plus vers l'objectif affiché par "ManU": rejoindre le club très fermé des équipes ayant remporté toutes les compétitions européennes de clubs.A Vigo, Manchester United a fait parler cette longue expérience continentale et sa puissance physique face à une équipe du Celta qui a mis du temps à entrer dans le match.Il faut dire que les Galiciens, habituellement très joueurs, disputaient la toute première demi-finale continentale de l'histoire du club. Et cela s'est vu, tant les "Red Devils" ont pris l'ascendant en première période.- Rashford donne raison à Mourinho -C'est bien simple, sans les multiples parades de l'excellent Sergio Alvarez, United aurait dû virer en tête à la pause.Le portier galicien s'est détendu sur un tir enroulé de Rashford (20e), il s'est interposé en face-à-face devant Henrikh Mkhitaryan lancé par Paul Pogba (35e), et il a repoussé la tentative de Jesse Lingard, bien servi dans la surface par l'intenable Rashford (39e)...C'est finalement ce dernier qui a fait la différence, en faisant parler sa vitesse dans une seconde période plus débridée. Récemment cité en exemple par Mourinho pour son comportement irréprochable, Rashford a donné raison à son entraîneur d'un impeccable coup franc, qui semblait pourtant davantage adapté à un gaucher. Et l'Anglais a cédé sa place à dix minutes de la fin au Français Anthony Martial, qui a eu peu de ballons à négocier.Dans l'entrejeu, Pogba a pour sa part réussi son retour après deux matches d'absence sur blessure. Le Français a fait parler sa puissance et sa vision du jeu, gagnant ses duels et multipliant les percées balle au pied (1re, 17e, 35e...). On l'a aussi vu tenter quelques frappes lointaines (50e, 86e), et il a écopé d'un carton jaune évitable pour avoir voulu gagner du temps en fin de match.Certes, le Celta a fini par se réveiller en seconde période, poussé par son public. Mais les Galiciens pourront regretter longtemps leur imprécisions sur des têtes de Daniel Wass (11e) et Iago Aspas (52e), ou bien sur une frappe déviée de Pione Sisto sortie par le gardien mancunien Sergio Romero (59e).Insuffisant pour menacer une équipe de Manchester qui a montré plus de solidité que de génie mais semble tenir le bon bout. Et la seule mauvaise nouvelle de la soirée pour Mourinho a été la sortie sur blessure d'Ashley Young (89e), qui vient s'ajouter à une infirmerie déjà bien garnie.Programme des demi-finales (heures françaises):. ALLERmercrediAjax Amsterdam (NED) - Lyon (FRA) 4 - 1jeudiCelta Vigo (ESP) - Manchester United (ENG) 0 - 1. RETOURjeudi 11 mai(21h05) Lyon (FRA) - Ajax Amsterdam (NED)Manchester United (ENG) - Celta Vigo (ESP)Finale le 24 mai à Stockholm