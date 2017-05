Les enseignes Foir'Fouille, Stockomani, Centrakor et Maxi Bazar ont formé une offre conjointe pour reprendre 88 des 145 magasins d'Agora Distribution, maison mère de Tati, et 1.051 de ses 1.720 salariés, a indiqué vendredi un porte-parole du consortium à l'AFP, confirmant des informations du Monde.

Agora Distribution, filiale du groupe Eram qui exploite les enseignes Tati, mais également Fabio Lucci, Gigastore et Degrif'Mania, a été placé en redressement judiciaire jeudi, dans l'optique d'une probable cession. Sept offres de reprise ont été, à l'origine, proposées. Elles devraient être examinées par le tribunal de commerce de Bobigny le 29 mai prochain. À ce jour, seul le projet de reprise du fondateur de Gifi avait été dévoilée.

Les noms de Foir'Fouille, Stockomani et Centrakor avaient également circulé, sans confirmation officielle. Ces trois enseignes à bas prix, "ainsi que Maxi Bazar, ont bien fait une offre de reprise pour Agora Distribution", a indiqué vendredi un porte-parole du consortium. Dans leur offre conjointe, les quatre groupes proposent de reprendre 88 des 145 magasins d'Agora et 1.051 des 1.720 salariés. Des propositions de reclassement seront également faites à 106 salariés rattachés aux points de vente non repris.

Le consortium prévoit aussi "d'injecter plus de 60 millions d'euros" pour continuer à développer et moderniser les magasins repris. Parmi ceux-ci figurera notamment le point de vente historique de Tati, situé boulevard Barbès à Paris, qui réalise chaque année environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie plus de 200 personnes.

Le devenir de la marque Tati reste assez incertain, car, selon les informations du Monde, seuls deux magasins resteraient sous l'enseigne au vichy rose. Interrogé par l'AFP, le porte-parole du consortium n'a pas souhaité faire de commentaire sur ce sujet. Tati compte actuellement 115 magasins et emploie 1.314 salariés.

Le fondateur de Gifi, Philippe Ginestet, veut lui continuer d'exploiter sous la marque Tati les magasins qu'il reprendrait. En tout, il propose de reprendre 100 magasins, dans lesquels il injecterait 80 millions d'euros, et 1.200 salariés d'Agora Distribution. Mais son offre comprendrait plusieurs conditions suspensives, portant notamment sur la reprise des stocks et des baux commerciaux.

Face à ces deux propositions, Babou, enseigne également spécialisée dans les produits à petits prix, offre de reprendre six magasins. Une autre proposition du fonds d'investissement allemand Mutares ambitionnait, elle, de reprendre la totalité des 145 magasins "sous réserve qu'Eram lui verse plusieurs dizaines de millions d'euros", mais cette offre a été écartée d'emblée par la direction d'Agora, indique Le Monde, citant un proche du dossier.



AFP