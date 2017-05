L'ailier brésilien Lucas Moura et le milieu international français Adrien Rabiot ont été titularisés par l'entraîneur du Paris SG Unai Emery pour pallier les absences de Angel Di María et Thiago Motta, suspendus, face à Bastia, samedi (17h00) lors de la 36e journée de Ligue 1.

Le Paris SG, défait la semaine précédente sur la pelouse de Nice (3-1), doit s'imposer face au club corse pour conserver encore un mince espoir de disputer la première place du championnat à Monaco, à trois journées de la fin.

Thiago Motta et Angel Di Marìa ont été exclus lors du choc contre Nice dimanche dernier, et ne peuvent tenir leur place samedi.

Adrien Rabiot a donc été titularisé au milieu de terrain, sans doute au poste de sentinelle, aux côtés de l'Italien Marco Verratti et de son compatriote Blaise Matuidi.

En attaque, c'est Lucas Moura qui évoluera sur le côté droit, à la place de Di María. Il sera chargé d'alimenter en ballons l'Uruguayen Edinson Cavani en pointe. L'Allemand Julian Draxler débutera la partie sur le côté gauche de l'attaque.

Bastia, qui a perdu jeudi sur tapis vert le match interrompu face à Lyon en raison de violents incidents survenus le 16 avril dernier, est lanterne rouge du classement avant le coup d'envoi, avec deux points de retard sur le premier non relégable.

Les Bastiais devront faire sans leur capitaine Yannick Cahuzac, absent de la feuille de match en raison d'une blessure à la cuisse.



Paris SG: Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Maxwell - Verratti, Rabiot, Matuidi - Lucas, Cavani, Draxler

Bastia: Leca (cap.) - A. Keita, El Kaoutari, Djiku, Bengtsson - Mostefa, Coulibaly, Oniangué, Ngando - Saint-Maximin, Crivelli

Arbitre: M. Amaury Delerue



Par Sylvain PEUCHMAURD - © 2017 AFP