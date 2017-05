L'Olympique Lyonnais a remporté une partie mal embarquée contre Nantes (3-2) et consolidé sa 4e place en Ligue 1, dimanche, à quatre jours de sa demi-finale retour d'Europa League face à l'Ajax Amsterdam.

Cette 36e journée va se conclure par un duel entre Marseille et Nice. Avec 63 points, l'OL dispose de six longueurs d'avance sur Bordeaux, et huit sur les Marseillais avant leur match au Vélodrome.



Par Susan NJANJI et Adrien BARBIER - © 2017 AFP