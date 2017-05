Un homme de 37 ans, connu pour des affaires de stupéfiants, a été tué samedi soir sur le parking d'un fast-food de Plaisir (Yvelines) de plusieurs balles tirées avec un fusil d'assaut, a-t-on appris dimanche de source policière.

"C'est vraisemblablement un règlement de comptes", a dit la source, confirmant une information du journal Le Parisien.Il était un peu plus de 21H00 lorsque l'homme, un trentenaire résidant à Trappes, a été tué. La victime était dans sa voiture lorsqu'une personne s'est placée face à l'automobile et a ouvert le feu, avant de prendre la fuite."Plus d'une dizaine d'impacts de balles" ont été relevés sur le pare-brise, a rapporté la source policière. Le calibre utilisé est "du 5,56", une munition de fusil d'assaut "souvent utilisée par les voyous", a-t-elle précisé.La victime était connue des services de police pour des affaires de stupéfiants. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Versailles.