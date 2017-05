Les grandes dates du quinquennat du président François Hollande, dont le mandat expire le dimanche 14 mai au soir:

- 6 mai 2012: élection -

Le socialiste François Hollande est élu président avec 51,6% des voix face au président sortant, de droite, Nicolas Sarkozy.

- 9 septembre 2012: chômage -Le chef de l'Etat s'engage à inverser la courbe du chômage "d'ici un an". Par la suite, il lie sa candidature à un second mandat à l'objectif d'une inversion "durable".- 6 novembre 2012: compétitivité -Avec le "pacte de compétitivité", début d'un virage économique associant allègement de charges pour les entreprises et rigueur budgétaire.- 11 janvier 2013: Mali -Début de l'intervention française au Mali contre les groupes islamistes armés occupant depuis des mois le nord du pays. La France interviendra aussi en Centrafrique en décembre 2013.- 19 mars 2013: Cahuzac -Le ministre délégué au Budget Jérôme Cahuzac démissionne après avoir avoué détenir un compte caché à l'étranger. Après cette affaire, les ministres publient leur patrimoine et deux lois sur la transparence de la vie publique sont adoptées.- 23 avril 2013: mariage gay -Adoption définitive de la loi autorisant le mariage et l'adoption pour les couples du même sexe après des mois de débats acharnés et d'importantes manifestations d'opposants.- 10 octobre 2013: Leonarda -L'expulsion vers le Kosovo d'une collégienne rom et de sa famille suscite un tollé. Hollande essuie une rebuffade publique de la jeune Leonarda qui refuse son offre de "poursuivre sa scolarité" en France sans sa famille.- 10 janvier 2014: Julie Gayet -Le magazine people Closer fait état d'une relation entre François Hollande et l'actrice Julie Gayet. Le 25 janvier, le président annonce "la fin de sa vie commune" avec sa compagne officielle Valérie Trierweiler.- 31 mars 2014: Valls -Jean-Marc Ayrault est remplacé à Matignon par Manuel Valls, au lendemain d'une défaite cinglante du Parti socialiste aux municipales.- 25 août 2014: exit Montebourg -Nouveau remaniement: trois ministres, dont celui de l'Economie Arnaud Montebourg, en désaccord ouvert avec l'exécutif, sortent du gouvernement. Emmanuel Macron y entre.- 11 janvier 2015: main dans la main -Plus de 3,7 millions de personnes marchent dans toute la France en solidarité après une série d'attaques jihadistes ayant visé l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, des policiers et des juifs. Le 11 janvier, Hollande défile solennellement dans la capitale aux côtés de plusieurs dirigeants étrangers comme Angela Merkel ou Benjamin Netanyahu.- 13 novembre 2015: attentats -De nouveaux attentats font 130 morts à Paris et Saint-Denis. François Hollande décrète l'état d'urgence et propose d'étendre la déchéance de nationalité aux bi-nationaux nés en France condamnés pour terrorisme. Faute de consensus, le projet est abandonné le 30 mars 2016, mais il aura provoqué le départ du gouvernement de la garde des Sceaux Christiane Taubira. Un nouvel attentat fait 86 morts le 14 juillet, à Nice. L'état d'urgence, prolongé à quatre reprises, est toujours en vigueur.- 20 juillet 2016: loi Travail -Une réforme du droit du travail est adoptée après cinq mois de polémiques et de contestation sociale émaillée de violences. Le gouvernement aura dû recourir trois fois à une arme constitutionnelle pour y parvenir malgré l'opposition du Parlement.- 30 août 2016: Macron part -Après des mois de déclarations provocatrices et le lancement d'un mouvement politique, le ministre de l'Economie Emmanuel Macron démissionne.- 12 octobre 2016: livre -L'ouvrage "Un président ne devrait pas dire ça", écrit par des journalistes du Monde après une soixantaine d'entretiens avec le chef de l'Etat, provoque une déflagration politique en raison des propos qui y sont rapportés, notamment sur les magistrats, l'immigration ou ses ministres.- 1er décembre 2016: renoncement -François Hollande met fin au suspense sur sa candidature en renonçant à concourir pour la présidentielle de 2017, décision inédite pour un président en exercice.- 24 avril 2017: soutien à Macron -Il annonce dans une allocution télévisée en direct de l?Élysée qu'il votera Macron au second tour de la présidentielle face au "risque" que "l'extrême droite fait peser sur l'avenir de la France".