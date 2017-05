Après quatre échecs, le Stade Français vise vendredi (21h00) face à Gloucester son premier titre continental, le Challenge européen, pour bien clôturer une saison chaotique mais aussi fêter les départs de son entraîneur et de nombreux cadres.

Après quatre échecs, le Stade Français vise vendredi (21h00) face à Gloucester son premier titre continental, le Challenge européen, pour bien clôturer une saison chaotique mais aussi fêter les départs de son entraîneur et de nombreux cadres.

Après cette finale à Edimbourg, il restera une carte à jouer... Le club parisien, 7e du Top 14 et non qualifié pour la phase finale, aura deux rencontres de barrage pour décrocher le 20e et dernier billet pour la "grande" Coupe d'Europe. Une qualification à déposer dans la corbeille, alors que le président Thomas Savare doit annoncer d'un jour à l'autre - coïncidence - quel projet de reprise il retient pour son club.

Cette issue-là, les joueurs de Quesada ne la maîtrisent pas. Ce qu'ils peuvent faire, c'est offrir à leur entraîneur, futur directeur sportif de Biarritz, un trophée européen pour sa sortie. Un cadeau de départ qui concerne également les cadres du titre national en 2015 et qui ont décidé de poursuive leur carrière ailleurs: Rabah Slimani (Clermont), Raphaël Lakafia, Hugo Bonneval (Toulon), Geoffrey Doumayrou (La Rochelle)...

Sans oublier le futur retraité Pascal Papé, qui ne sera pas sur le terrain, suspendu après son coup de poing sur le Racingman Henry Chavancy lors d'un derby bouillant (27-23). Le deuxième ligne international (36 ans, 65 sélections) s'est privé d'un dernier sommet en tant que joueur.

Ce serait le tout premier titre européen du club aux 14 boucliers de Brennus, qui a échoué quatre fois sur la dernière marche: deux fois en Coupe d'Europe (2001, 2005), deux fois en Challenge (2011, 2013).



- Merci la fusion -



Sergio Parisse était déjà capitaine lors des deux dernières tentatives. Mais le contexte de cette saison est unique: moribond, son effectif s'est réveillé après l'abandon en mars du projet de fusion avec le Racing 92, auquel les joueurs stadistes se sont farouchement opposés en menant une grève inédite.

"Il y a eu une remise en question, peut-être que jusque-là le niveau de motivation était plat", souligne Parisse.

Surfant sur l'effet fusion, les Parisiens ont accompli un exploit en quarts de finale face aux Ospreys (25-21), avant de surmonter le redoutable obstacle de Bath en demi-finale (28-25).

"Ça nous a peut-être permis de nous retrouver en finale", glisse Antoine Burban. "Maintenant, si on perd ça n'aura servi à rien."

Maintenant, c'est Gloucester, une formation qui a pour point commun avec le Stade Français d'avoir terminé à une décevante place en championnat (9e) mais qui compte en revanche deux succès dans la compétition (2006, 2015).

"Ce fut une saison avec des hauts et des bas. Nous voulons rendre quelque chose à notre public", a déclaré le talonneur Richard Hibbard. Et le demi de mêlée Greig Laidlaw, qui posera cet été ses valises à Clermont, voudra conclure sur une bonne note son expérience dans le club anglais. Même si le capitaine du XV d'Ecosse sera sur le banc au coup d'envoi.

Seule équipe victorieuse à La Rochelle cette saison - en demi-finale (16-14) -, Gloucester est à prendre au sérieux. "Comme toutes les équipes anglaises, elle met beaucoup de densité physique, de rythme", anticipe Parisse.

"Tu penses contrôler le match, mais ces équipes sont capables en 10 minutes de marquer trois essais. Donc ça va être important d'être mentalement et physiquement frais", prévient le capitaine italien. Afin que l'histoire soit belle jusqu'au bout.



Les XV de départ

Gloucester: T. Marshall - Sharples, Scott, Atkinson, May - (o) Burns, (m) Heinz (cap.) - Ludlow, Morgan, Moriarty - Thrush, Savage - Afoa, Hibbard, Hohneck

Stade Français: H. Bonneval - Waisea, Doumayrou, Danty, D. Camara - (o) Plisson, (m) Genia - Ross, Parisse (cap.), Burban - Gabrillagues, Pyle - Slimani, Bonfils, H. van der Merwe

Remplaçants

Gloucester: Dawidiuk, Y. Thomas, P. McAllister, Galarza, Clarke, Laidlaw, Twelvetrees, Trinder

Stade Français: Panis, Zhvania, Alo-Emile, Alberts, R. Lakafia, Dupuy, M. Steyn, Sinzelle

Arbitre: John Lacey (IRL)



Par Jean-Louis SANTINI - © 2017 AFP