Plus de trois français sur quatre (76%) jugent positivement la liste des candidats présentée jeudi pour les élections législatives par La République En Marche !, selon un sondage Atlantico et Harris Interactive publié vendredi par RMC.

76% des personnes interrogées estiment que le choix de la liste des 428 candidats aux élections législatives, dont la moitié sont des femmes et dont 52% n'ont jamais exercé de mandats électifs, est une "plutôt une bonne chose" (92% parmi les électeurs d'Emmanuel Macron). 24% pensent que c'est "plutôt une mauvaise chose".Concernant la décision du parti d'Emmanuel Macron de ne pas investir Manuel Valls et de ne pas présenter de candidat dans la circonscription de l'ancien Premier ministre, 67% des sondés estiment que cette décision est "plutôt cohérente avec la démarche de La République en marche !", 33% l'estiment "plutôt en contradiction".D'autre part, 39% des personnes sondées pensent que la République en marche ! a "un bon projet pour les législatives", 35% que le parti "n'a pas un bon projet" et 26% ne se prononcent pas.Pour 27% de sondés, la France insoumise à un bon projet (47% pas un bon projet). Ils sont 24% à dire que Les Républicains ont un bon projet (51% le contraire), également 24% que le Front national a un bon projet (58% le contraire) et 17% a estimer que le Parti socialiste a un bon projet (57% le contraire).Enfin, aucune personnalité n?émerge spontanément chez les Français pour occuper le poste de Premier Ministre. 52% des Français ne mentionnent aucune personnalité parmi les six proposées.François Bayrou apparaît comme le Premier ministre potentiel un peu plus souhaité que les autres par les Français avec 15% de voix (18% parmi les électeurs d'Emmanuel Macron). Le président du MoDem devance Jean-Louis Borloo 10%, Jean-Yves Le Drian 8%, Sylvie Goulard 6%, Richard Ferrand 5% et Edouard Philippe 4%.Sondage réalisé en ligne le 11 mai après 20h00, après la présentation des candidats de La République en marche ! aux élections législatives de 2017, sur un échantillon de 1.017 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.