Deux proches, un diplomate et deux vétérans: voici les premières nominations de l'équipe du nouveau président Emmanuel Macron à l'Elysée annoncées dimanche par son entourage. Ce lundi, le nom de son premier ministre a été dévoilé : il s'agit du député-maire Les Républicains Edouard Philippe.

Ce lundi, le nom du nouveau chef du gouvernement a été révélé depuis l'Elysée. C'est Edouard Philippe qui succède à Bernard Cazeneveuve. Le député-maire Les Républicains du Havre est un proche d'Alain Juppé.



- Alexis Kohler, 44 ans, secrétaire général de l'Elysée

Enarque, homme de confiance et ami proche du nouveau président, cet Alsacien a notamment travaillé à l'Agence des participations de l'Etat, avant d'être le directeur adjoint de cabinet de Pierre Moscovici au ministère des Finances puis de diriger le cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy de 2014 à 2016.

C'est un expert en finances publiques: après l'ENA (1998-2000), où il a côtoyé les futures ministres Fleur Pellerin et Audrey Azoulay, il est entré à Bercy au Trésor, avant de se spécialiser dans l'endettement international (Club de Paris, FMI, BIRD...), puis à la puissante Agence des participations de l'État (APE). C'est le seul qu'Emmanuel Macron "écoute vraiment", assure un proche du nouveau président, qui juge son aîné de cinq ans "plus intelligent que lui". Il succède à Jean-Pierre Jouyet, ami de François Hollande, qui avait poussé la carrière d'Emmanuel Macron à son arrivée à l'Elysée en 2012.



- Ismaël Emelien, 30 ans, conseiller spécial

Nouveau conseiller spécial du président, ce jeune homme discret, qui ne s'exprime jamais en public, est l'un des plus proches amis et collaborateurs d'Emmanuel Macron. Il a rencontré le nouveau président à la Fondation Jean Jaurès en 2009, après avoir participé à la campagne Strauss-Kahn pour la primaire socialiste de 2006 quand il était encore étudiant à Sciences-Po.

Ismaël Emelien était ensuite entré chez Euro RSCG, devenu Havas Worldwide. Lorsqu'Emmanuel Macron démissionne de l'Élysée en 2014, c'est notamment avec lui qu'il envisageait de monter une start-up tournée vers l'éducation. Quand il devient ministre de l'Economie, il le recrute comme conseiller en stratégie et communication. Ismaël Emelien démissionnera de Bercy pour rejoindre En marche! avant même le départ de son patron du gouvernement, et deviendra l'un des stratèges de la campagne.



- Philippe Etienne, 61 ans, conseiller diplomatique

Cet ambassadeur aguerri devient le M. Diplomatie d'Emmanuel Macron. Il a déjà été ambassadeur de France en Allemagne, à Moscou, en Serbie et en Roumanie, et auprès de l'UE. Il a aussi travaillé dans plusieurs cabinets ministériels, notamment dans ceux de deux ministres des Affaires étrangères (Hervé de Charette, sous Jacques Chirac, et Bernard Kouchner, sous Nicolas Sarkozy). Normalien, agrégé de mathématiques, Philippe Etienne est un ancien de la promotion Voltaire de l'ENA, celle de François Hollande.



- Patrick Strzoda, 64 ans, directeur de cabinet

Ce haut fonctionnaire devient directeur de cabinet du président, après avoir rempli la même fonction auprès de Bernard Cazeneuve en 2016 à l'Intérieur puis à Matignon. Il suivra les questions régaliennes à l'Elysée. Énarque, il a fait l'essentiel de sa carrière dans la préfectorale. Préfet de la région Bretagne entre 2013 et 2016, il devait d'ailleurs devenir préfet de la région Île-de-France avant sa nomination à l'Elysée.



- Bernard Rogel, 61 ans, chef d'état-major particulier

C'est l'un des rares de l'équipe Hollande maintenu en poste: l'amiral Bernard Rogel, Breton au caractère bien trempé, ex-chef d'état-major de la Marine de 2011 à 2016, était devenu en juillet 2016 chef d'état-major particulier (CEMP) de François Hollande, fonction qu'il gardera auprès du nouveau président. Bernard Rogel avait succédé l'an dernier au général Benoît Puga, qui avait servi successivement Nicolas Sarkzoy (2010-2012) et François Hollande (2012-2016). Sous-marinier, spécialiste de la dissuasion nucléaire, il avait aussi servi Jacques Chirac comme adjoint au CEMP de 2004 à 2006.

Le "CEMP", éminence grise militaire du chef de l'Etat, est le numéro trois dans l'ordre hiérarchique de la présidence, après le chef de l'Etat et le secrétaire général de l'Elysée. L'amiral Rogel a servi auprès du chef d'état-major des Armées de 2006 à 2011, notamment pour conduire l'opération Harmattan en Libye et l'intervention française en Côte d'Ivoire en 2011.



